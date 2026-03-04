ECONOMIA
El comerç del Pas demana que les ajudes continuïn fins a final de mes
La reobertura s’ha rebut amb alleujament, però es reivindica un pla de reactivació
La reunió dels empresaris del Pas de la Casa celebrada ahir ja estava prevista, però l’anunci de la reobertura de l’RN-20 dilluns vinent va alterar l’ordre del dia; la normalització de la mobilitat gairebé dos mesos abans del previst ha alleujat els afectats, però es demana al Govern que el programa d’ajudes no es talli ja, sinó que es mantingui durant tot aquest mes tenint en compte les setmanes de pèrdues que acumulen i mesures complementàries com un pla de reactivació. Els responsables de negocis també van tractar els nous talls a futur, que seran necessaris per completar les obres a la zona de l’esllavissada. La demanda és que s’hi facin en els períodes que puguin “afectar menys” l’activitat econòmica del nucli.
Josep Maria Mas, representant del Consell Econòmic i Social del Pas i president de la Cambra de Comerç, va reiterar que el tancament “ha perjudicat bastant en l’àmbit econòmic els comerços”, i tot i que va admetre que demandes plantejades com l’activació dels ERTO ja no es preveuen, va insistir que les ajudes ja en vigor –cotitzacions a la CASS, factures d’electricitat, préstecs per la banda del Govern i ajudes directes i bonificacions per part del comú– suposen un respir perquè “l’economia de les empreses o els comerços pugui continuar endavant”. En aquest sentit, un altre dels representants de l’òrgan, Gerard Pifarre, va afegir que es demana que donin cobertura almenys fins a l’acabament del trimestre perquè la caiguda de la facturació ha estat notable, però també un “front comú de futur” amb l’administració perquè el tancament “ha demostrat la fragilitat d’aquesta economia”. El que es proposa és un pla de reactivació amb mesures a “curt i llarg temini” i que prevegi animacions al carrer i activitats durant tot l’any.
Pifarré també es va referir als xecs carburants. Tot i que és previsible que s’acabin amb la reobertura de la via, va constatar que no han tingut efecte a les caixes dels comerços i malgrat admetre que “per quatre dies ja serà difícil de canviar”, reclama que el xec estigui lligat a consumir al poble. “Si es vol revitalitzar el Pas amb aquesta fórmula almenys que es justiqui una despesa, per exemple, de 60 euros al poble”. El Consell Econòmic i Social es reunirà de nou a mitjan mes i es tractaran totes aquestes qüestions amb els representants de l’executiu i comunals, també la petició que els futurs talls es calendaritzin de manera que perjudiquin el mínim possible. “Hem de veure que es puguin fer en els dies que puguin perjudicar menys i potser s’hi pot aportar alguna cosa menys, no coneixem el programa que es vol establir des de França”, va indicar Mas. Sobre el futur dels ajuts, el cap de Govern va indicar divendres passat que es tractaria la qüestió previsiblement avui, en la reunió del consell de ministres. Els comunals es poden sol·licitar des d’aquesta setmana i inicialment també es van supeditar a la fi del tancament de la via, quan es preveia a final d’abril.
