Baró demana al Govern sobre les mancances detectades per la Carta Social

Pere Baró al Consell General.

Redacció

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata Pere Baró va entrar ahir a tràmit una pregunta oral al Govern, per demanar explicacions sobre les mesures concretes que s’estan aplicant per fer front a les mancances assenyalades per la Carta Social Europea en el seu darrer informe d’avaluació.

La iniciativa arriba després de la publicació de l’informe corresponent a l’any 2025 del comitè europeu de drets socials. El document analitza l’aplicació de la Carta Social Europea a Andorra i posa de manifest diverses insuficiències, especialment en l’àmbit dels drets laborals, la protecció dels treballadors i la llibertat sindical.

El grup considera imprescindible que l’executiu expliqui amb claredat quines accions està desplegant per corregir les deficiències.

