Informe del Consell d'Europa
Casal defensa que Andorra "no està en una situació dolenta" en matèria de drets laborals
El ministre portaveu destaca que els països del voltant "no estan tant en conformitat com nosaltres"
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha defensat que Andorra "no està en una situació dolenta" en matèria de drets laborals, tot i que l'informe del Consell d'Europa sobre l'aplicació a Andorra de la Carta Social Europea hagi detectat sis incompliments en aquest aspecte. "Hem de tenir en compte que l'informe es basa en dades del 2024, i que si ens tornessin a fer l'avaluació avui hi hauria alguns aspectes que estarien millor", ha destacat Casal, apuntant que el dossier ha analitzat 19 països, entre ells Alemanya, Eslovènia o Letònia, i "la gran majoria no estan tant en conformitat com estem nosaltres".
Guillem Casal ha explicat que el Govern "es referma en el compromís i el compliment del conjunt de la Carta Social Europea", i per aquest motiu "estem treballant a recopilar dades sobre la desigualtat, hem presentat un projecte de llei de la modificació de la llei laboral i tenim marge de millora important en relació amb les noves formes de treball", ha comentat el ministre.