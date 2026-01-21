Informe
El Consell d’Europa detecta sis incompliments d’Andorra en drets laborals
L'informe avala els avanços en igualtat de gènere
El Comitè Europeu de Drets Socials del Consell d'Europa ha publicat un informe sobre l’aplicació a Andorra de la Carta Social Europea revisada, en què constata una conformitat i sis incompliments en matèria de drets laborals. L’avaluació es basa en la informació presentada pel Principat abans del 31 de desembre del 2024, i el Govern ha recordat que diverses de les observacions s’han començat a abordar durant el 2025.
Entre les qüestions assenyalades, l’informe destaca la persistència d’un diferencial salarial elevat entre dones i homes i l’absència de progressos mesurables en la seva reducció, tal com preveu l’article 4.3 de la Carta. També critica la manca de garanties suficients per a l’exercici de la llibertat sindical en alguns sectors, com ara l’economia digital, i la protecció "insuficient" dels treballadors de col·lectius específics, com el sanitari o el social, pel que fa a la regulació de les hores extraordinàries i les guàrdies. A més, el Comitè assenyala una cobertura normativa insuficient davant les noves formes de treball, com el teletreball, l’economia de plataforma o el treball domèstic, especialment en matèria de salut i seguretat. En aquest mateix àmbit, remarca que no hi ha prou mesures preventives per abordar els riscos psicosocials que afecten aquests treballadors.
Tot i aquestes mancances, el Comitè avala la conformitat d’Andorra amb l’article 20 de la Carta, que fa referència a la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes. El text reconeix els avenços realitzats en la participació femenina al mercat laboral, la presència creixent de dones en càrrecs de responsabilitat dins l’administració pública i l’àmbit judicial, i la implantació de marcs legals per garantir la transparència salarial i la classificació professional. També es valora positivament el Projecte de llei d’igualtat que actualment es troba en tràmit i que preveu equiparar progressivament les baixes de maternitat i paternitat.
El Govern ha insistit que les observacions no constitueixen cap sanció ni implicació d’il·legalitat, sinó que es presenten com una guia per seguir adequant la legislació als estàndards europeus. En aquest sentit, recorda que ja està en tràmit la modificació de la Llei de relacions laborals, acordada amb sindicats i patronal, per facilitar la creació de comitès d’empresa, i que durant el 2025 s’ha reforçat la recollida de dades sobre la bretxa salarial i el registre de plans d’igualtat.
L’executiu considera que l’informe representa un full de ruta constructiu per continuar millorant la protecció dels drets socials i laborals en un context de transformació del mercat de treball.