Pregunta oral
Baró demana al Govern quines mesures aplica per corregir les mancances detectades per la Carta Social Europea
Els socialdemòcrates reclamen mesures concretes per corregir les insuficiències detectades en drets laborals i llibertat sindical
El president suplent i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat aquest dimarts a tràmit una pregunta oral al Govern per demanar explicacions sobre les mesures concretes que s’estan aplicant per fer front a les mancances assenyalades per la Carta Social Europea en el seu darrer informe d’avaluació.
La iniciativa arriba després de la publicació de l’informe corresponent a l’any 2025 del Comitè Europeu de Drets Socials, òrgan del Consell d’Europa encarregat de vetllar pel compliment dels compromisos dels estats en matèria de drets socials. El document analitza l’aplicació de la Carta Social Europea a Andorra i posa de manifest diverses insuficiències, especialment en l’àmbit dels drets laborals, la protecció dels treballadors i la llibertat sindical.
Segons exposa el PS, la pregunta parlamentària també es fonamenta en el comunicat que el Govern va fer públic el 21 de gener del 2026 i en les reiterades demandes dels socialdemòcrates per impulsar reformes legislatives en l’àmbit laboral i avançar en l’adhesió a organismes internacionals com l’Organització Internacional del Treball (OIT).
El grup parlamentari considera imprescindible que l’executiu expliqui amb claredat quines accions està desplegant —o té previst desplegar— per corregir les deficiències detectades per l’organisme europeu. La formació defensa que no n’hi ha prou amb declaracions d’intencions i reclama mesures concretes que garanteixin el ple compliment dels estàndards internacionals en matèria de drets socials.
Aquesta demanda dona continuïtat a les valoracions que el PS ja va fer públiques després de conèixer l’informe. El passat 29 de gener, en roda de premsa, la membre del Comitè Directiu del PS, Carla Guinot, i el membre de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Joan Torra, ja van instar el Govern a actuar davant les conclusions del Comitè Europeu de Drets Socials. Ara, el partit trasllada la qüestió al Consell General per obtenir una resposta formal de l’executiu.