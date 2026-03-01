CONFLICTE A L'ORIENT MITJÀ
Israel intensifica els bombardejos sobre Teheran en una nova escalada militar amb l’Iran
Almenys 200 morts i 700 ferits en territori iranià mentre Teheran respon amb atacs amb míssils i drons contra objectius dels EUA i Israel
La ciutat de Teheran ha tornat a ser objectiu aquest diumenge de bombardejos de l’aviació israeliana, en el segon dia consecutiu d’atacs després que Israel anunciés una nova ofensiva dirigida contra el centre de la capital iraniana. L’operació s’emmarca en una escalada militar sense precedents recents entre Israel i l’Iran, amb repercussions a diversos punts de l’Orient Mitjà.
Segons dades facilitades per la Mitja Lluna Roja, els atacs registrats des de dissabte han causat almenys 200 morts i prop de 700 ferits arreu del país. Entre les víctimes mortals hi ha diversos alts càrrecs del règim iranià, inclosos el ministre de Defensa, Aziz Nasirzadeh, i el comandant de la Guàrdia Revolucionària, Mohamed Pakpur, morts que han estat confirmades per les autoritats iranianes després d’haver estat anunciades prèviament per l’exèrcit israelià.
En resposta als bombardejos, l’Iran ha llançat diverses onades de míssils i drons contra objectius militars nord-americans situats a l’Aràbia Saudita, Bahrain, Kuwait, els Emirats Àrabs Units i Qatar, així com contra territori israelià. Els atacs s’han repetit en les darreres hores, ampliant el risc d’una extensió regional del conflicte.
En paral·lel, l’expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit que Washington respondria “amb una força mai vista” en cas que l’Iran incrementi les represàlies, fet que augmenta encara més la tensió internacional davant l’evolució dels esdeveniments.
La situació ha provocat el tancament parcial de l’espai aeri en diversos països de l’Orient Mitjà, fet que ha deixat viatgers andorrans bloquejats a la regió, especialment en punts de connexió internacional com Dubai i Abu Dhabi. El Govern es va pronunciar ahir sobre l’atac massiu a través del compte d’X de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. “Davant l’escalada de violència a l’Orient Mitjà, el Govern d’Andorra reitera el seu compromís amb la pau i l’estabilitat”, va destacar.