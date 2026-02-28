SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR
Sis anys i mig per atropellar cinc persones
La sala estima parcialment el recurs i rebaixa un terç la pena al conductor espanyol drogat
El Tribunal Superior va estimar parcialment ahir el recurs d’apel·lació interposat per la defensa de l’home espanyol condemnat per l’atropellament múltiple a l’exterior d’una discoteca d’Andorra la Vella la nit del 29 de març del 2024, i li va rebaixar la pena inicial de nou anys de presó a sis anys i sis mesos. El tribunal va mantenir els delictes de cinc lesions doloses –un per cadascun dels cinc ferits–, de conducció sota els efectes de drogues amb una taxa d’alcoholèmia elevada i un delicte menor per possessió de cocaïna, i va acordar l’expulsió temporal del país durant vint anys un cop complerta la pena.
La defensa havia sol·licitat al Superior que la condemna de nou anys ferms dictada en primera instància pel Tribunal de Corts fos reduïda fins a tres anys de presó ferma, tenint en compte que l’acusat ja hauria complert pràcticament aquesta durada amb els 23 mesos d’internament al centre penitenciari de la Comella, on va ingressar el març del 2024. L’advocat va argumentar que el consum d’alcohol i drogues la nit dels fets havia de ser considerat com a circumstància atenuant, que no existia voluntat deliberada de causar lesions greus i que el fet que cap víctima no hagués mort i les seqüeles no fossin especialment greus no justificaven una condemna tan alta.
L'advocat va dir que el consum de droga i alcohol havia de ser un atenuant
Els fets van tenir lloc a la sortida del local d’oci nocturn, quan l’acusat va envestir amb el vehicle un grup de persones que es trobaven a l’exterior, causant lesions de diversa consideració a cinc joves. En primera instància, el tribunal va descartar que hi hagués temptativa d’assassinat i va condemnar l’home per lesions doloses amb instrument perillós, conducció sota els efectes de substàncies i possessió de droga, tot imposant-li una pena de nou anys de presó.
Una petició elevada
La Fiscalia, per la seva banda, havia arribat a sol·licitar fins a 30 anys de presó per la gravetat dels fets i el risc generat, però la sentència de Corts va rebutjar aquella qualificació més dura. Amb tot, després de la revisió al Superior, la pena queda finalment fixada en sis anys i mig de privació de llibertat, una rebaixa significativa respecte a l’original, però molt per sobre de la petició de la defensa.
La Fiscalia havia arribat a sol·licitar 30 anys per la gravetat dels fets
L’home condemnat va declarar tant a la vista celebrada per Corts com al recurs d’apel·lació presentat al Superior, al·legant que “no recorda els fets”, i va expressar el desig de demanar disculpes a Andorra i a totes les famílies afectades pel patiment causat. Aquest pronunciament del Superior posa el punt final a la via ordinària de recursos disponible en el procés penal, tot i que l’expulsió temporal del país i la durada de la pena continuen sent elements que marcaran la situació de l’acusat després del compliment de la condemna.