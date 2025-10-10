TRIBUNALS
La Fiscalia vol 30 anys de presó per a l’autor de l’atropellament múltiple
El Ministeri Públic demana augmentar la condemna de 25 a 30 anys en considerar que hi havia intenció d’assessinat
La Fiscalia ara demana 30 anys de presó per al jove acusat d’haver atropellat cinc persones la nit del 29 de març del 2024 a les portes d’una discoteca d’Andorra la Vella per la temptativa de cinc assassinats. En el judici celebrat ahir al Tribunal de les Corts l’inculpat va declarar no ser una persona problemàtica i va negar haver tingut cap intenció de fer mal als afectats. Durant la vista oral va reconèixer haver consumit quantitats excessives d’alcohol i cocaïna, atribuint les seves accions als efectes de les drogues. Quan la Fiscalia li va preguntar si recordava haver amenaçat algú o si recordava haver agafat o conduït el cotxe, la seva resposta va ser afirmar reiteradament que no tenia cap record d’aquella nit. “No recordo haver agafat el cotxe ni haver perdut el control”, “l’últim que recordo és anar a la barra del local i després despertar-me a les dependències de la policia”, va assegurar.
Els testimonis asseguren que l’atropellament va ser intencional
Els testimonis dels amics i de la família van declarar que no era una persona violenta i que mai havien tingut baralles en altres moments que havien sortit de festa, i que de fet abans de sortir de la discoteca no recorden cap altercat durant les hores que van estar al local. Un dels dos amics que acompanyaven l’acusat durant l’incident va declarar que l’inculpat va arribar a la discoteca amb el cotxe després que un d’ells rebés un cop de puny al front, poc després un grup de persones s’hauria apropat al cotxe, moment en què va accelerar i va colpejar els afectats. “Jo vaig veure que vam passar molt a prop de la gent, però no va ser un atropellament frontal. Sí que els vam tocar amb la part del darrere del cotxe, que va ser quan li vaig dir de parar.” Els amics de l’acusat van negar que tingués intencions de matar o ferir i atribueixen l’incident a un moment de confusió.
Els testimonis asseguren que l’atropellament va ser intencional
Per altra banda, un grup de cinc persones presents a l’incident, algunes d’elles part de les que van resultar atropellades, també van declarar. Els afectats asseguren haver patit ferides lleus principalment a zones com les cames, els genolls i els turmells, alguns van estar de baixa uns mesos i altres avui dia encara senten el dolor i fins i tot els han recomanat sessions de fisioteràpia. De totes maneres, molts neguen que hi hagués cap mena de baralla a la discoteca tant a l’interior com a l’exterior, tot i que asseguren haver escoltat el motor del vehicle, el soroll de les rodes i com accelerava abans de ser atropellats. “Recordo com el cotxe va venir cap a mi i després sortir disparat contra un cotxe que estava aparcat”, “recordo estar parlant amb un amic i de cop veure com un cotxe venia cap a nosaltres”, “recordo haver vist algunes persones a terra i molts crits”, són algunes declaracions dels testimonis d’aquella nit. Al contrari del que afirmava l’acusat i els seus amics, els presents aquell dia consideren que l’acte sí que va ser intencional, afirmant inclús veure com el conductor del vehicle va fer un cop de volant. La policia, per la seva banda, assegura que a la zona de l’incident hi havia molt de caos amb crits i ferits davant la discoteca. Un dels agents que van revisar les gravacions va assegurar que l’acusat va posicionar el vehicle cap al grup afectat abans d’accelerar, i va afirmar que si volia evitar les persones hauria d’haver fet de manera voluntària un canvi de direcció que no va fer en cap moment.
Finalment, la Fiscalia va demanar augmentar la condemna a 30 anys de presó, ja que consideren que es va tractar d’un acte premeditat i amb intencions de matar i que després de l’atemptat es va escapar fugint de la policia. Per altra banda, la defensa va fer una petició per reduir a tres anys la condemna argumentant que cap dels afectats va morir ni va patir ferides greus, a més de recordar que l’acusat no era plenament conscient de les seves accions, fent que no sigui un acte amb intencionalitat. Un cop acabat el judici, l’acusat està en espera de rebre la sentència, que es donarà a conèixer el dia 12 de novembre.