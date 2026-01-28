Tribunals
El conductor de l'atropellament múltiple vol complir 3 anys de presó
L'home va ser condemnat a 8 anys ferms per cinc delictes de lesions quan conduïa sota els efectes d'alcohol i drogues
La defensa de l’home condemnat per un atropellament múltiple a l'exterior d'una discoteca a Andorra la Vella ha sol·licitat a la sala penal del Tribunal Superior que la pena de vuit anys de presó ferma dictada en primera instància es redueixi a tres anys, tots ells ferms. El conductor ha complert ja 22 mesos d'internament al centre penitenciari de la Comella on va ingressar el març del 2024.
El conductor va ser condemnat pel Tribunal de Corts a vuit anys de presó ferma per cinc delictes de lesions doloses, després d’haver atropellat diverses persones amb el vehicle mentre conduïa sota els efectes de l’alcohol i les drogues. En el judici celebrat en primera instància, la fiscalia havia sol·licitat una pena molt superior, però el tribunal va descartar la temptativa d’assassinat i va optar per condemnar-lo per lesions.
La defensa ha argumentat durant la vista oral del recurs que el consum d’alcohol i drogues la nit dels fets hauria de ser valorat com una circumstància atenuant, ja que hauria influït de manera determinant en la conducta de l’acusat. El lletrat ha argumentat que no hi va haver voluntat deliberada de causar lesions greus i les conseqüències no justifiquen la pena imposada. La defensa també ha subratllat que cap de les víctimes va perdre la vida i que, tot i la gravetat dels fets, les lesions patides no comporten seqüeles que justifiquin una condemna tan elevada.
NACIONAL
Corts no veu intent d’assassinat en l’atropellament de cinc persones
Àlex Ripoll
La Fiscalia ha mantingut que els fets tenen una elevada gravetat, tant pel nombre de persones afectades com pel risc generat, i ha defensat que la pena de vuit anys de presó és proporcionada. El ministeri públic, per tant, ha insistit que la sentència del Tribunal de Corts ha de ser confirmada.
El condemnat ha declarat davant dels magistrats que “no recorda els fets” i ha expressat que vol tornar a demanar disculpes a Andorra i a les famílies afectades pel patiment causat.