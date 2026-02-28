CALDRAN NOVES OBRES I ES CONSENSUARÀ QUAN FER-LES
El Pas respira alleujat
L’RN-20 reobrirà el 9 de març, gairebé dos mesos abans del previst, després d’estabilitzar el talús i amb un sistema de sensors per reforçar-ne la seguretat
Els tres mesos de tall de la carretera RN-20 que s’havien assumit es retallaran en més de la meitat: el 9 de març es restabliran els dos carrils de circulació en el tram afectat (entre Merens i Acs-dels-Tèrmes) per l’esllavissada del 31 de gener i la mobilitat entre Andorra i França recuperarà la normalitat. L’anunci el va fer ahir a primera hora de la tarda en una convocatòria d’urgència el cap de Govern, després de ser informat pel prefecte d’Occitània. Xavier Espot va destacar que suposa poder aprofitar encara el tram final de la temporada d’hivern, “un mes molt bo per al Pas de la Casa i per al conjunt del país”, i que la reobertura avançada als pitjors pronòstics demostra que el país veí “ha fet tots els esforços i ha posat tots els recursos” per resoldre una eventualitat que també ha afectat notablement els pobles de l’altra banda de la frontera. Els empresaris del nucli encampadà van celebrar la notícia. “De tres mesos a un mes i nou dies hi ha una gran diferència”, va destacar el representant del sector comercial al Consell Econòmic i Social, Gerard Pifarré.
La prefectura de l’Arieja va exposar en un comunicat el detall dels treballs realitzats i els que restaran pendents, però que no impedeixen la reobertura de la via en plenes condicions de seguretat. L’administració francesa va indicar que a la zona de l’esllavissada es va fer una purga per treure els elements inestables i que es van identificar els blocs “potencialment molt inestables” que suposaven un risc: sumaven 100 metres cúbics que s’han fixat amb cables i ancorat a la paret rocosa. Hi ha un tercer element, un bloc de majors dimensions (500 metres cúbics) que està just a sobre. Els estudis realitzats per verificar el grau de perill han determinat que es tracta d’una massa “estable”, malgrat que requerirà treballs addiccionals, als quals també s’hi va referir el cap de Govern i que va situar en els pròxims 12 o 18 mesos. “Segurament s’haurà de tancar la carretera per acabar de fer aquesta purga definitiva, no sabem ni quant temps ni de quina manera, però en tot cas tenim temps per endavant per seleccionar quin és el període de l’any en què s’haurà de fer”, va indicar. Espot va apuntar que amb el “prefecte avui ja n’hem parlat” i que “la idea és que trobem d’una manera consensuada el millor moment per poder fer aquestes obres”, el període “menys gravós”, i que seria en temporada baixa per minimitzar l’efecte en l’arribada de visitants.
La reobertura viària anirà acompanyada d’un sistema addicional de seguretat a través d’un control semafòric que s’activarà en cas de risc per barrar el pas dels vehicles. Segons va indicar la prefectura, s’estan instal·lant sensors de desplaçament per detectar moviments del bloc rocós i que activaran els senyals lluminosos per tal d’evitar la circulació amb risc de despreniments. Espot va remarcar que aquesta circumstància s’hauria de produir en casos molt excepcionals. El cap de Govern va celebrar les novetats, tot insistint en les repercussions positives: “A partir de la setmana que ve no, de l’altra, podem dir que la circulació i el no aïllament del Pas de la Casa i del conjunt d’Andorra per la via de França queda absolutament resolt, i després la solució definitiva tenim temps per endavant per analitzar-la bé, treballar-la bé, i això és perfectament compatible amb el restabliment de la circulació en plenes condicions de seguretat”. Espot va remarcar que la data de recuperació de la mobilitat constata la implicació francesa: “Ho he dit des del primer dia, ho he insistit a aquelles persones que a vegades tenen tendència a voler pensar al contrari, l’esforç ingent, econòmic, logístic i polític que s’ha dut a terme per part de França. Crec que les conseqüències de tenir unes bones relacions amb els nostres països veïns, de ser uns veïns lleials, de fer la feina quan toca, d’ajudar-nos, de tenir fins i tot una bona relació personal amb els nostres homòlegs, al final paga en sentit positiu.”
Sobre què passarà amb les ajudes aprovades, el cap de l’executiu va indicar que “estan vigents com a mínim fins que es restableixi completament la circulació”, i que després es valorarà què fer-ne malgrat que “si tornem a la normalitat crec que tampoc hi hauria gaire sentit que les mantinguéssim”. Sobre aquesta qüestió, el comú d’Encamp va recordar que les accions de suport comunals (ajuts directes, bonificacions fiscals) es poden sol·licitar a partir de dilluns. La cònsol major, Laura Mas, va agrair “tant al Govern com a l’estat francès els esforços per accelerar aquesta reoberta tantes setmanes respecte al previst”, i va avançar que es treballarà per “fer una proposta al Govern i a les autoritats franceses perquè aquestes noves afectacions es puguin fer en un període que generi la mínima afectació econòmica possible al Pas de la Casa”. Al seu torn, el representant dels empresaris, Gerard Pifarré, va recordar que el Consell Econòmic es va reunir abans-d’ahir i “la preocupació era molt gran”. La situació, va resumir Pifarré, “ja era molt complicada”, i va recordar que el primer trimestre d’aquest any ha estat difícil per al Pas, ja que al gener “ja hi va haver tres tancaments pel mal temps” i per les protestes dels pagesos contra el Mercosur. El Pas respira alleujat.