Justícia
Rebaixa de pena a 6 anys i mig per l’atropellament múltiple davant d’una discoteca sota els efectes de la cocaïna
El Superior estima parcialment el recurs del condemnat, que havia demanat reduir la condemna a tres anys al·legant consum d’alcohol i drogues i manca d’intencionalitat
El Tribunal Superior d'Andorra ha estimat parcialment el recurs d’apel·lació presentat per l’home espanyol condemnat per l’atropellament múltiple a l’exterior d’una discoteca sota els efectes de la cocaína i l’alcohol i ha rebaixat la pena inicial fins als 6 anys i 6 mesos de presó, en lloc dels 9 anys fixats en la resolució anterior.
La defensa havia sol·licitat una reducció molt més significativa, fins als tres anys de presó ferma —que ja haurien quedat pràcticament complerts després dels vint-i-dos mesos que l’home porta ingressat a la Comella—. L’advocat va argumentar que el consum d’alcohol i drogues la nit dels fets “havia de ser considerat com a atenuant i que no existia voluntat de causar lesions greus”.
Durant la vista, el lletrat també va remarcar que cap de les víctimes va morir i que, al seu entendre, les seqüeles patides pels ferits no justificaven una condemna tan elevada. El condemnat, per la seva banda, va assegurar que “no recorda els fets” i va demanar disculpes a les famílies afectades.
El Superior, però, manté la qualificació dels fets com a lesions doloses i considera acreditada la responsabilitat penal per cinc delictes repetits de lesions en relació amb els cinc ferits per l’atropellament. La sentència també confirma els delictes de conducció sota els efectes de les drogues —amb una taxa d’alcoholèmia elevada— i imposa una pena minoritària per possessió de droga.
Amb tot, la sala ha acordat una reducció de la condemna global fins als 6 anys i 6 mesos de presó. A més, estableix l’expulsió temporal del país durant un període de vint anys un cop complerta la pena privativa de llibertat. La decisió del Superior suposa una rebaixa rellevant respecte de la condemna anterior, tot i que queda lluny de la petició de la defensa, que aspirava a una reducció molt més pronunciada de la pena.