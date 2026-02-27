Trobada empresarial
Més de 130 professionals participen al Creand Accelera Summit en el marc de la Copa del Món femenina
La cimera reforça l’ecosistema emprenedor i projecta Andorra com a hub d’innovació i inversió
Creand Accelera ha celebrat aquest divendres el Creand Accelera Summit, una cimera dedicada a l’emprenedoria i la innovació coincidint amb la Copa del Món d’esquí alpí femení. L’esdeveniment, celebrat a El Tarter, ha reunit més de 130 representants del món de les start-ups, el venture capital i el private equity, així com inversors i institucions públiques i privades tant nacionals com internacionals.
La trobada ha tingut com a objectiu reforçar l’ecosistema emprenedor i posicionar Andorra com a hub d’innovació, inversió i talent, aprofitant la projecció internacional de la competició esportiva. Hi han participat 26 start-ups vinculades als programes que impulsa el banc, una trentena d’entitats del sector i diversos inversors privats.
El programa ha combinat ponències, espais de networking i experiències singulars relacionades amb la Copa del Món. Entre les activitats destacades hi ha hagut els Gondola Talks, reunions cara a cara dins d’una cabina del telefèric d’El Tarter per facilitar el contacte directe entre emprenedors i inversors.
Entre els ponents han destacat figures internacionals com Seena Amidi i Philipp Gneiting, de Plug and Play, i Mathieu Carenzo, de l’IESE Business School, que han aportat visió sobre innovació oberta i connexió entre start-ups i grans corporacions. La jornada també ha servit per presentar les empreses seleccionades al programa Andorra Open Valley, el primer programa d’acceleració d’abast europeu impulsat des del país. La trobada s’ha tancat amb un espai relacional a l’après-ski de L’Abarset.