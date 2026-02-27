ESQUÍ ALPÍ
La suïssa Corinne Suter guanya el descens de la Copa del Món del Tarter i Jordina Caminal acaba 40a
L'esquiadora de la FAE s'ha quedat a menys d'un segon dels punts mentre que la suïssa ha sumat el seu sisè triomf al circuit mundial
L’esquiadora suïssa Corinne Suter s’ha endut la victòria a la cursa de descens que ha encetat la Copa del Món del Tarter per davant de l'austríaca Nina Ortlieb i la italiana Sofia Goggia en una cursa en què l'esquiadora de la FAE, Jordina Caminal, ha estat 40a a menys d'un segon d'entrar a la zona de punts.
L’helvètica no entrava a les principals travesses per fer-se amb la victòria, ja que s’havia perdut la primera part de la temporada per lesió i tot just va tornar a la competició al gener amb vistes als Jocs Olímpics d’hivern per intentar revalidar l’or aconseguit fa quatre anys a Pequín. A Cortina d’Ampezzo, però, va ser 14a, i Suter, que arrencava amb el dorsal 4, ha fet el millor registre amb un temps d’1’31”62 que li ha servit per guanyar la seva sisena cursa de la Copa del Món, la quarta en descens. Després del seu triomf, Suter ha assenyalat que "la pista m'agrada molt i m'encanta córrer aquí" i ha afegit que "el més impressionant és que la pista estigui tant bé amb la calor que fa". Per últim, ha afirmat que "m'encanta venir aquí i li vaig dir al meu xicot que quan deixí d'esquiar vindrem a passar les vacances".
La segona posició ha estat per a l’austríaca Nina Ortlieb, que ahir va ser la més ràpida a la segona jornada d’entrenaments, i que s'ha quedat a tot just 0”11 del registre de Suter després de sortir amb el tercer dorsal.
La darrera plaça del podi ha estat per a la italiana Sofia Goggia, que malgrat arrencar malament, ha pogut anar retallar diferències durant el tram final de la baixada i ha acabat entrant a 0”24 de la victòria. Qui no ha competit finalment ha estat la seva compatriota doble campiona olímpica als Jocs, Federica Brignone, que després de fer el primer entrenament va decidir no sortir ahir al segon test, i ha renunciat també a la cursa d’avui per precaució.
Amb aquests resultats la classificació general de descens de la Copa del Món segueix sense canvis amb Lindsey Vonn, malgrat la seva lesió, es manté com a líder amb 400 punts, seguida per l’alemanya Emma Aicher, ara a 94 punts de la nord-americana després d’acabar en quart lloc. Una altra teutona, Kira Weidle-Winkelmann, és tercera a 144 punts després de no entrar avui al Top-10 i finalitzar en 11è lloc.
Millor resultat de Jordina Caminal en descens
Jordina Caminal ha finalitzat en 40è lloc amb el seu millor resultat en una Copa del Món de descens, superant la 53a posició de Zauchensee. Després d'arrencar molt bé i fregar la 30a plaça durant els primers parcials, al tram final no ha pogut mantenir el bon ritme i ha entrat 38a a meta, fins a acabar finalment la 40a a menys d'un segon (0"97) del Top-30 que li hagués donat el seus primers punts al circuit mundial.
L'esquiadora s'ha mostrat emocionada un cop completada la seva baixada i ha destacat que "ha estat molt més especial que les altres, sobretot el moment de l'arribada amb tots els nens animant, ha estat increïble" i ha agregat que "tot el dia m'he sentit molt recolzada amb els voluntaris i tota la gent que ha fet possible això". Sobre el resultat, ha admès que "he arribat una mica cansada de cames al final i això m'ha perjudicat" i ha clos que "estic contenta de la meva baixada, crec que ha estat bona a nivell d'actituds, i ara amb ganes de seguir creixent"
