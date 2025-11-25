Emprenedoria
Creand presenta Andorra Open Valley, el programa internacional d’acceleració d'empreses emergents
Una iniciativa pionera que unirà talent europeu i companyies andorranes per crear solucions innovadores
Creand Crèdit Andorrà ha presentat l’Andorra Open Valley, el nou programa internacional d’acceleració impulsat a través de la seva plataforma Creand Accelera, en col·laboració amb Plug and Play TC, un dels hubs d’innovació més reconeguts del món.
El programa té com a objectiu connectar les empreses líders d’Andorra amb start-ups europees d’alt potencial per cocrear solucions innovadores que generin impacte real al país. Durant tres anys, Andorra Open Valley accelerarà 30 start-ups per tal de fomentar la innovació oberta, la transferència de coneixement i la col·laboració entre el teixit empresarial i l’ecosistema emprenedor europeu.
Amb un format híbrid de sis mesos per edició, el programa combina actes presencials a Andorra amb sessions en línia, i permet validar models de negoci, desenvolupar pilots i accedir a mentoria d’experts de primer nivell. Les empreses emergents seleccionades tindran l’oportunitat de treballar conjuntament amb companyies referents del Prinicpat, guanyar visibilitat internacional i accedir a oportunitats d’inversió.
En aquesta primera edició hi participaran SETAP 365, Caldea i Creand amb diversos reptes vinculats a àrees com la digitalització, la gestió eficient de recursos i l’experiència del client. Els reptes per a aquest primer any inclouen la millora dels informes financers i patrimonials, el disseny de productes per a la generació silver, la seguretat i autenticació de clients, la previsió de demanda i optimització de recursos, els bessons digitals per a la presa de decisions i la gestió de l’estacionalitat.
El calendari del programa s’inicia el 25 de novembre de 2025 amb l’obertura d’inscripcions, que romandran obertes fins al 16 de gener de 2026. Després de la selecció de les start-ups, el programa d’acceleració començarà el 23 de febrer de 2026 i acabarà amb el Demo Day.
La plataforma internacional Plug and Play aporta la seva experiència global en innovació oberta i acceleració de start-ups permetent la connexió amb un ecosistema internacional de més de 550 corporacions i 100.000 start-ups. Gràcies a la seva metodologia i xarxa, el programa assegura una transferència efectiva de coneixement i oportunitats de col·laboració a escala europea.
El programa Andorra Open Valley compta amb FEDA i Andorra Business com a sponsors en aquesta primera edició.
Segons Santiago de Larrea, director d’Innovació de Creand Crèdit Andorrà, “Andorra Open Valley pretén ser un programa referent per impulsar start-ups amb talent i una visió transformadora, i potenciar la innovació en sectors clau d’Andorra, alhora que crea un espai de treball comunitari entre emprenedors de diferents sectors i nacionalitats”.