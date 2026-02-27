TRIBUNALS
La fiscal reclama un total de 30 anys de presó per l’‘operació Llops’
Els advocats dels quatre acusats demanen absolucions o rebaixes substancials de pena
El Tribunal de Corts va deixar ahir vist per a sentència el judici de l’operació Llops, en la darrera sessió dedicada als informes finals del ministeri públic i de les cinc defenses dels vuit acusats, quatre per un presumpte delicte major de tràfic de cocaïna i quatre per consum i possessió. La suma de les penes que va demanar la Fiscalia per als quatre acusats per tràfic suma 30 anys i va defensar al seu informe que havia quedat acreditat un tràfic “de gran quantitat i prolongat” al Principat. La fiscal va mantenir penes elevades per als principals processats i les defenses van qüestionar la tesi del ministeri públic, reclamant absolucions o rebaixes importants de les penes.
NACIONAL
Dos acusats de tràfic de ‘coca’ es contradiuen
Abel Rivera
Pel que fa al principal acusat, va fixar la petició en vuit anys de presó i 200.000 euros de multa –un any menys que en la qualificació inicial, pel reconeixement dels fets i la col·laboració amb la justícia, que va considerar “un inici de la reinserció”. Segons el recompte efectuat a partir de les converses intervingudes, se li atribueix la venda d’uns 242 grams de cocaïna, a més de la droga i els diners intervinguts en el moment de la detenció. La fiscal va mantenir vuit anys de presó, 180.000 euros de multa i l’expulsió del Principat per al segon acusat, en considerar que “actuava de manera coordinada amb el principal processat, amb repartiment de funcions i beneficis”.
La pena del tercer acusat es va elevar fins als vuit anys de presó en entendre que hauria traficat amb uns 280 grams i que va continuar l’activitat després de la detenció del seu proveïdor, destacant també més de 80 ingressos bancaris detectats relacionats amb el tràfic de cocaïna. Per al quart acusat va sol·licitar sis anys i tres mesos de presó, multa de 40.000 euros i expulsió definitiva del país. Per als quatre processats per consum, va interessar tres mesos d’arrest nocturn condicional i multa de 1.000 euros.
NACIONAL
Detinguts tres homes vinculats a l’‘operació Llops’ contra la droga
Redacció
L’advocada del principal acusat va admetre els fets, però va qualificar la pena de “desproporcionada” i va demanar quatre anys de presó, amb part condicional, així com la seva posada en llibertat immediata, recordant que “ja porta dos anys en presó i que no té antecedents”. Altres lletrats van posar en dubte la validesa d’alguns escorcolls, la interpretació de les converses telefòniques i el càlcul de les quantitats venudes, i van negar que s’hagués acreditat un tràfic de la magnitud exposada pel ministeri públic.
CONFORMAT PER CHATGPT
Va demanar l’absolució o, subsidiàriament, que no s’acordés el seu reingrés a presó davant la petició de sis anys i tres mesos més la multa de 40.000 euros formulada per la Fiscalia. El lletrat va recordar que el novembre del 2025 el tribunal ja en va decretar la llibertat provisional i que des d’aleshores ha estat amb la família, sense risc de fugida ni incompliments. “Si no ha marxat ja, no marxarà”, va afirmar.
L’advocat va posar l’accent en la situació familiar del processat, immers en un procediment de custòdia dels fills i citat judicialment pròximament a la Batllia. Va explicar que actualment no treballa “perquè està centrat en les problemàtiques dels menors”, i va sostenir que tornar-lo a empresonar seria anticipar una condemna que encara no és ferma.