MACROCAUSA PER VENDA I CONSUM DE DROGUES AL TRIBUNAL DE CORTS
Dos acusats de tràfic de ‘coca’ es contradiuen
La Fiscalia preveu demanar nou i vuit anys i un d’ells diu que només guardava la droga al pis
El Tribunal de Corts va iniciar ahir la vista oral de l’anomenada operació Llops, una macrocausa per tràfic i consum de drogues i contra la salut pública amb vuit processats –quatre acusats de tràfic i quatre més per consum– arran de la intervenció de més de 200 grams de cocaïna en un pis compartit. Durant la primera jornada van declarar dos dels presumptes traficants: el primer va admetre haver venut cocaïna durant aproximadament un any, mentre que el segon va negar el tràfic i va assegurar que només havia guardat la droga del company de pis. La Fiscalia preveu demanar penes de nou i vuit anys de presó, respectivament, per als traficants, mentre que les defenses sol·licitaran quatre anys per al primer acusat i condemnes menors per al segon.
La primera jornada, prevista dins d’un judici que s’allargarà cinc dies, va estar centrada en la declaració dels dos acusats. El primer, d’origen peruà i en presó des del març del 2024, va reconèixer haver venut cocaïna, però va assegurar que ho va fer per necessitat econòmica. “Em vaig veure en la desesperació perquè havia de buscar un domicili i vaig decidir malament en haver-me ficat en aquest món”, va declarar. L’acusat va afirmar que no consumia droga i que sempre havia traficat únicament amb cocaïna, que venia a clients que contactaven amb ell principalment per WhatsApp, amb qui es trobava al portal de casa seva. També va admetre que utilitzava dos telèfons mòbils per a les transaccions i que els pagaments es feien en efectiu o per Bizum. Durant l’interrogatori, la Fiscala va insistir en el volum de droga venuda i els beneficis obtinguts. A partir dels moviments econòmics detectats, li va plantejar si podia haver venut uns 115 grams de cocaïna per un valor d’uns 5.800 euros, una possibilitat que va admetre que “és possible”, tot i assegurar que part dels ingressos procedien de la seva feina. També va reconèixer haver subministrat droga a alguns dels altres encausats, però va negar haver format part d’una estructura organitzada.
El segon dels acusats de tràfic, propietari del pis on es va localitzar bona part de la cocaïna, va negar haver venut o consumit estupefaents i va sostenir que només havia acceptat guardar la droga del primer acusat. “Jo no trafico ni consumeixo, només vaig cometre l’error de guardar-li la droga”, va afirmar. La versió del segon acusat sosté que la cocaïna trobada a la seva habitació pertanyia al company de pis i que ell no hi tenia cap relació directa. També va afirmar que va demanar al company que abandonés el domicili quan es va adonar de les seves pràctiques perquè temia tenir problemes. L’home, que també fa gairebé dos anys que és a la presó, va advertir de les conseqüències personals que li pot comportar una condemna. “Em penedeixo d’haver guardat una cosa que no era meva”, va declarar, tot advertint que podria perdre el permís de residència i no veure créixer la seva filla.