La defensa dels acusats de tràfic de cocaïna denuncia que el tribunal està a favor de la fiscalia
Els advocats consideren que l'acusació pública porta les preguntes preparades amb la policia i basen l'acusació en "suposicions"
El tercer dia del judici per la macrocausa de tràfic de cocaïna de l’'Operació Llops' ha estat marcat per la tensió constant entre les defenses i la Fiscalia, amb retrets directes també al tribunal. Els advocats han denunciat una manca d’“igualtat d’armes” i han assegurat que “sembla que totes les preguntes de la Fiscalia i de la policia estaven preparades amb antelació”, fet que, a parer seu, “atempta contra el dret de defensa”.
Durant la sessió han declarat els agents responsables de la investigació, que han detallat el dispositiu de vigilància iniciat a finals del 2023 després de rebre informació que un dels acusats venia estupefaents. “Al març vam començar amb l’operatiu”, ha explicat el policia, que ha indicat que l’acusat venia droga tant al domicili com al lloc de treball.
La detenció del primer acusat es va produir a la porta del centre laboral, on, segons l’agent, el van interceptar amb set grams de cocaïna “preparats per a la venda”. Posteriorment, es va registrar el domicili, amb autorització després de parlar amb la lletrada. Al pis, on convivien dues famílies amb menors, es van intervenir 28 i 32 grams de cocaïna, una bàscula i estris amb restes de substància.
El segon acusat principal va ser detingut hores més tard. La policia ha admès que al seu telèfon no es va trobar contingut incriminatori, però ha assegurat que “sabem que es van esborrar converses” abans de l’anàlisi. Segons els investigadors, tots dos estaven “associats”, parlaven de beneficis conjunts i viatjaven a Barcelona per proveir-se de droga. També utilitzaven llenguatge en clau en les converses —com “roba”, “polos”, “tuppers” o expressions com “sandías verdes” i “aguas revueltas”— que, segons l’agent, feien referència a la substància i als controls policials.
Els lletrats defensors han insistit que aquestes conclusions són “suposicions” i han remarcat que “no poden verificar si aquestes vendes es van produir realment”. També s’han queixat d’una presumpta vulneració del dret de defensa, assegurant que en fases inicials de la investigació es van prendre declaracions als acusats sense la presència dels seus advocats. Els magistrats han hagut d’intervenir en diverses ocasions davant l’augment de la tensió a la sala. L’agent ha reconegut que “no ho podem verificar al cent per cent, però ho podem intuir per les converses”.
Els policies també han assenyalat al quart acusat, que es va negar a declarar ahir per amenaces de mort, com a “gran subministrador”, amb vendes de 10 o 15 grams cada dos o tres dies al primer acusat, que podrien sumar fins a 150 grams mensuals. Unes quantitats que, segons l’agent, “són molt grans per un país com Andorra”. En la seva detenció se li van intervenir 37,5 grams de cocaïna i 1.750 euros en efectiu, així com 1.950 euros en moviments per Bizum en un mes amb conceptes “incongruents”. Un altre acusat va ser arrestat al lloc de treball amb 3,3 grams distribuïts en tres embolcalls i 170 euros, i al domicili també s’hi va trobar droga. “Les quantitats no són pròpies de consum, són pròpies de tràfic”, ha afirmat l’agent.
El judici continuarà aquesta tarda amb noves declaracions dels agents investigadors del cas en una vista oral que manté el debat obert tant sobre el presumpte entramat de tràfic com sobre les garanties processals.