Sentència
El Superior rebutja la petició de pernoctar a casa d'un condemnat per extorsió pel 'cas Buiques'
El Tribunal confirma la decisió prèvia i rebutja ampliar el règim de semillibertat amb arrest domiciliari nocturn
El Tribunal Superior d'Andorra ha desestimat avui el recurs d’apel·lació presentat per un dels condemnats en el cas Buiques que sol·licitava poder pernoctar al seu domicili en el marc d’una ampliació del règim de semillibertat. La resolució, dictada el 28 de novembre, confirma la decisió adoptada en primera instància i tanca la via ordinària en aquest punt.
NACIONAL
Un dels extorsionadors del ‘cas Buiques’ demana pernoctar a casa
Abel Rivera
La defensa havia recorregut la sentència amb l’objectiu que el seu client pogués ampliar les condicions del règim penitenciari i complir la pena amb arrest domiciliari nocturn, una petició que ja havia estat rebutjada anteriorment. Entre els arguments exposats, l’advocat va posar èmfasi en la situació familiar del condemnat, especialment en l’afecció psicològica que estaria patint la seva filla arran de l’ingrés a la presó del pare. Segons va sostenir, la possibilitat de pernoctar a casa hauria contribuït a estabilitzar l’entorn familiar i afavorir tant el benestar de la menor com el procés de reinserció del penat.
El Superior, però, considera que no concorren els elements necessaris per modificar la situació actual i manté que la decisió prèvia s’ajusta a dret. La sala entén que no s’han aportat circumstàncies noves ni prou rellevants que justifiquin el canvi de règim sol·licitat. Aquest nou revés judicial se suma a les anteriors resolucions desfavorables als condemnats pel cas Buiques. Prèviament, el mateix Tribunal Superior de Justícia ja havia denegat la semillibertat en resolucions prèvies, i que el Tribunal Constitucional.
NACIONAL
El Superior denega la semillibertat als condemnats pel ‘cas Buiques’
Abel Rivera
Amb aquesta resolució del Superior, es manté l’actual règim penitenciari del recurrent i es confirma la línia restrictiva adoptada fins ara pels tribunals andorrans en relació amb les demandes d’ampliació de beneficis penitenciaris en el marc del cas Buiques.