TRIBUNAL SUPERIOR
Cancel·lació de la vista d’un cas de violació per la recusació d’una magistrada
El Tribunal Superior va anul·lar ahir la vista prevista per revisar una condemna de nou anys de presó per abusos sexuals contra tres menors després que l’acusació particular presentés la recusació d’una de les magistrades, Anna Estragués, al·legant una presumpta relació d’amistat amb la jutgessa que va instruir el cas en primera instància, fet que va provocar la cancel·lació de la sessió i l’ajornament del procediment. El cas, que havia de ser objecte d’un recurs davant el Superior, té el seu origen en una sentència del Tribunal de Corts, que va condemnar un jove de 23 anys a nou anys de presó per tres agressions sexuals comeses entre el 2021 i el 2023 contra tres noies menors d’edat, tot i que tenia diagnosticats trastorns mentals i d’aprenentatge, fet que la defensa havia al·legat per intentar una reducció o l’absolució.
Queda en suspens fins que s’analitzi la impugnació
NACIONAL
La fiscalia recorre els atenuants per la salut mental però rebaixa la pena
Joan Ramon Baiges
El tribunal de primera instància va aplicar atenuants com l’eximent incomplet per no comprendre del tot la il·licitud dels fets i la seva edat, menor de 21 anys en el moment dels abusos, i va desglossar la pena en tres anys per un delicte major per abús de confiança, quatre anys i mig per un segon acte sexual i 18 mesos per un tercer delicte menor, a més d’una responsabilitat civil de 33.000 euros a favor de les víctimes. Amb la recusació plantejada, que qüestiona la imparcialitat d’una magistrada del Superior, la vista va quedar anul·lada i el procediment quedarà en suspens fins que s’analitzi aquesta impugnació i es fixi una nova data.
NACIONAL
El fiscal sol·licita 13 anys i l’acusació 24 per a l’acusat d’agressions sexuals
Joan Ramon Baiges