INFORMES DEL 2025
Caiguda de l’oferta de lloguer
Els informes de l’AGIA i de RID Analytics coincideixen a assenyalar menys habitatges disponibles i preus elevats
L’oferta d’habitatge de lloguer a Andorra continua reduint-se mentre els preus es mantenen en nivells elevats, segons coincideixen els dos principals informes privats del mercat immobiliari, el de l’Associació de Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA) i el de RID Analytics. Tot i aquesta coincidència de fons, les dades mostren diferències rellevants pel que fa al volum d’oferta i a la lectura global del mercat, fruit de metodologies i fonts de captació diferents.
L’informe de l’AGIA, corresponent al segon semestre del 2025, situa l’oferta d’habitatges en lloguer en 165 unitats, una caiguda molt pronunciada respecte a les 265 del semestre anterior. Aquesta reducció fa que el lloguer només representi el 9,6% del total de l’oferta residencial, mentre que la venda concentra el 90,4%, la qual cosa reforça la idea d’un mercat cada cop més orientat cap a la compravenda.
Per la seva banda, RID Analytics, en el seu informe de desembre del 2025, comptabilitza 350 habitatges en lloguer actius al mercat. Tot i que la xifra és molt superior a la de l’AGIA, la tendència és la mateixa: una davallada de l’11,2% en un sol mes, després d’haver assolit un pic de 433 habitatges a l’octubre. Les dues fonts, per tant, coincideixen a assenyalar una contracció clara de l’oferta, encara que amb una fotografia quantitativa diferent.
Les parròquies centrals tenen més disponibilitat i rendes més elevades
Les diferències numèriques s’expliquen, en part, per l’abast temporal i metodològic. L’AGIA treballa amb una visió semestral i amb les dades aportades pels seus associats, mentre que RID Analytics fa un seguiment mensual basat en anuncis públics i portals immobiliaris. Aquesta divergència fa que RID presenti un mercat aparentment més ampli, però també més volàtil.
En matèria de preus, les coincidències són molt més estretes. L’AGIA fixa el preu mitjà del lloguer en 25,7 euros per metre quadrat i mes, amb un increment respecte als 25,1 euros del semestre anterior. RID Analytics, en canvi, situa la mitjana en 25,4 euros per metre quadrat al desembre, després d’un repunt mensual de l’1,6%. La diferència entre ambdós indicadors és mínima i confirma un nivell de rendes elevat i sostingut.
Les xifres mostren una pressió constant sense signes d’estabilització
També hi ha coincidència en les parròquies més cares. Segons l’AGIA, Andorra la Vella, Canillo i Escaldes-Engordany lideren els preus per metre quadrat, amb valors que superen els 26 euros. RID Analytics reforça aquesta lectura i assenyala Canillo amb 28,7 euros per metre quadrat, Andorra la Vella amb 28,4 i Escaldes-Engordany amb 27,5 com les zones amb el lloguer més car del país. A l’extrem oposat, la Massana i Sant Julià de Lòria presenten les rendes més baixes en tots dos informes.
Superfície
Una altra diferència rellevant és la mida dels habitatges analitzats. RID Analytics indica una superfície mitjana de 111 metres quadrats per als pisos de lloguer, ja que treballa amb superfície total, incloent-hi terrasses, trasters i aparcaments. L’AGIA no entra amb el mateix detall tipològic, però sí que mostra que els preus mitjans mensuals per habitatge superen sovint els 3.000 euros a les parròquies centrals, amb pics de més de 3.500 euros a la Massana i de més de 3.400 a Andorra la Vella. Pel que fa a la distribució territorial, tots dos informes assenyalen Andorra la Vella i Escaldes-Engordany com els principals pols del mercat del lloguer, tant en volum d’oferta com en nivell de preus, fet que consolida el paper central d’aquestes parròquies dins del sistema residencial.
26 euros el metre quadrat és el preu en tres parròquies
Més enllà de les xifres globals, els dos informes també permeten extreure lectures complementàries sobre l’estructura del mercat. RID Analytics mostra una oferta clarament concentrada en pisos de 3 habitacions, que representen 149 dels 350 habitatges disponibles, mentre que els pisos de 2 habitacions se situen en 97 unitats. Els estudis i pisos d’1 habitació són minoritaris, amb 59 unitats, una dada que reforça la idea d’una escassetat de producte petit, habitualment associat a preus més accessibles.
Rendes
Aquesta composició de l’oferta ajuda a explicar els nivells de renda mensual detectats per totes dues fonts. L’AGIA situa el preu mitjà del lloguer en 3.208 euros mensuals, amb increments generalitzats respecte al semestre anterior. RID Analytics, en la mateixa línia, mostra rendes mitjanes molt elevades per a determinades tipologies i parròquies, com els pisos de 3 habitacions a Andorra la Vella, amb 3.740 euros mensuals, o els habitatges de 4 o més habitacions, que superen els 7.000 euros en alguns casos.
NACIONAL
Casellas insisteix que els joves no confien en els avals per a un pis
Paula Zeppa
Una altra coincidència significativa és la pèrdua de pes del lloguer dins del conjunt del mercat residencial. L’informe de l’AGIA ho quantifica amb claredat: el lloguer ha passat de representar el 13% del total de l’oferta al 9,6% en només un semestre. RID Analytics no expressa aquesta dada en percentatge sobre el conjunt del mercat, però l’evolució mensual reflecteix una dinàmica similar, amb una oferta que es redueix ràpidament després d’un pic puntual.
Les diferències entre els dos informes no són tant de diagnòstic com de fotografia. Mentre que l’AGIA presenta un mercat molt tensionat i amb una oferta gairebé residual en relació amb la venda, RID Analytics mostra un volum d’habitatges més elevat, però sotmès a una forta rotació i a una elevada volatilitat. En tots dos casos, però, la conclusió és coincident: l’oferta no creix de manera sostinguda i els preus no mostren cap senyal de moderació.
També cal tenir en compte la diferència en el càlcul de les superfícies. RID Analytics treballa amb superfície total, incloent-hi espais annexos, fet que pot suavitzar el preu per metre quadrat en comparació amb altres metodologies. Tot i així, les xifres resultants són molt properes a les de l’AGIA, fet que reforça la fiabilitat del missatge general.