Els majors de 60 anys que lloguin habitacions rebran 100 euros al mes

El comú d’Encamp pagarà 100 euros al mes durant un any a les persones majors de 60 anys que lloguen una habitació als seus habitatges. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, va assenyalar durant la sessió de comú d’ahir que aquesta seria una de les quatre noves mesures que impulsarà l’executiu amb la voluntat “d’incrementar l’oferta d’habitatge”.

Anomenat programa Compartim, hi podran accedir tant les persones andorranes com els titulars d’un permís de residència. També s’haurà de demostrar que l’habitatge és l’habitual de la persona major de 60 anys i que aquest està ubicat en d’Encamp. A més, serà necessari superar una entrevista realitzada pel departament d’Afers Socials, en què es comprovarà la idoneïtat dels candidats. Per evitar que hi hagi “preus abusius”, Fernàndez va detallar que l’import de l’acord d’arrendament no podrà superar el 33% del salari medià. “No sabem la quantitat exacta, però sabem que a la parròquia hi ha moltes persones que es podrien acollir a la mesura”, va relatar.

Un altre dels ajuts està dirigit als propietaris que hagin mantingut durant tota la vigència del contracte d’arrendament, una renda d’acord amb els preus de lloguer estipulats pel Govern per al parc públic d’habitatge. Aquest donarà una garantia de pagament al propietari de fins a 12 mensualitats o fins a la recuperació de l’immoble en cas d’impagament per part de l’arrendatari.

Els dos ajuts restants fan referència a “despeses d’habitatge”, tal com va relatar Fernàndez. La primera s’anomena Primer Pas i en aquest cas l’ens públic pagarà el lloguer de tres mesos a les persones emancipades de fins a 21 anys o més de 31. L’última és el programa Respira, que pagarà fins a sis mensualitats de lloguer a persones que pateixin situacions excepcionals, com ara per motius de salut o risc d’exclusió social.

La cònsol major, Laura Mas, va detallar que aquests incentius “refermen el compromís del comú amb una problemàtica” que “està afectant tot el país”. La informació més detallada es pot trobar a la web del comú.

LES TRES CLAUS

EMANCIPACIÓ

Els ajuts preveuen pagaments de fins a tres mesos de lloguer fins als 21 anys.

MAJORS DE 60

El comú vol pagar a aquest tram de la població 100 euros al mes per allotjar persones al seu habitatge.

PROGRAMA RESPIRA

Una partida comunal anirà destinada a pagar mensualitats a persones en situacions excepcionals com pot ser per una malaltia greu.