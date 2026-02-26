Tribunals
La Fiscalia demana vuit anys de presó i 200.000 euros de multa per al principal acusat de tràfic de cocaïna
La defensa del primer acusat reclama rebaixar la condemna a quatre anys i la llibertat immediata després de dos anys en presó preventiva
La quarta jornada del judici de l’'Operació Llops' s’ha centrat aquest matí en l’inici dels informes finals, amb la Fiscalia que ha ajustat algunes de les peticions de pena. En el cas del principal acusat, el ministeri públic ha rebaixat un any la sol·licitud inicial, que era de nou anys, per la seva col·laboració i pel reconeixement dels fets, que ha descrit com “el primer pas per a la reinserció”, i ha fixat la petició en vuit anys de presó i 200.000 euros de multa.
La Fiscalia ha afirmat que “ha quedat acreditada la culpabilitat dels fets” i ha defensat que la causa evidencia un tràfic “de gran quantitat i prolongat” a Andorra. Ha recordat que el principal processat va ser detingut amb set grams de cocaïna, 600 euros en efectiu i dos telèfons “utilitzats per realitzar l’activitat de tràfic”, i que al domicili s’hi van trobar més grams, embolcalls i una bàscula. Segons el recompte fet a partir de les converses intervingudes, s’haurien detectat vendes per un total de 242 grams. “Queda constatat que és un gran traficant de cocaïna al Principat”, ha asseverat.
NACIONAL
La defensa retreu al tribunal un tracte de favor cap a la Fiscalia
Abel Rivera
En relació amb el segon acusat, la representant del ministeri públic ha sostingut que actuava conjuntament amb el primer, amb “funcions diferenciades i repartició de beneficis”, i ha destacat que a la seva habitació es van intervenir més de 130 grams de cocaïna. Ha rebutjat que la droga trobada fos responsabilitat exclusiva d’un sol dels processats i ha mantingut per a ell una petició de vuit anys de presó, 180.000 euros de multa i expulsió del Principat.
Pel que fa al tercer acusat, la Fiscalia ha elevat la pena sol·licitada fins als vuit anys de presó i 150.000 euros de multa, en considerar que va traficar “amb moltíssima droga” —uns 280 grams segons el càlcul exposat— i que va continuar venent després de la detenció del seu subministrador inicial. També ha destacat més de 80 ingressos bancaris presumptament vinculats a la venda de droga. Sobre el quart processat, la Fiscalia ha indicat que subministrava droga al principal acusat i que al seu domicili es van trobar 37,5 grams de cocaïna i diners en efectiu. Per a ell ha demanat sis anys i tres mesos de presó, 40.000 euros de multa i l’expulsió definitiva del país.
NACIONAL
Dos acusats de tràfic de ‘coca’ es contradiuen
Abel Rivera
En el torn de la defensa del principal acusat, el lletrat ha admès els fets reconeguts pel seu client, però ha qualificat la petició de la Fiscalia d’“excessiva i desproporcionada”. Ha subratllat que el seu representat no té antecedents, que ha treballat des que és a Andorra i que ha aprofitat el temps en presó preventiva per reflexionar i formar-se. Ha defensat que el reconeixement dels fets ha estat un acte de responsabilitat malgrat les pressions rebudes i ha sol·licitat una rebaixa fins als quatre anys de presó —amb part condicional— i la seva posada en llibertat immediata en considerar que “ja ha pagat molt car la seva inconsciència” després de dos anys empresonat. La sessió continuarà amb la resta d’informes de les defenses abans que el judici quedi vist per a sentència.