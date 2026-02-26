TERCERA SESSIÓ DE LA VISTA ORAL DE CORTS PER L’‘OPERACIÓ LLOPS’
La defensa retreu al tribunal un tracte de favor cap a la Fiscalia
La tercera jornada del judici per la macrocausa de tràfic de cocaïna de l’operació Llops es va celebrar amb intensos enfrontaments a la sala entre les defenses i la Fiscalia, i també amb crítiques al tribunal per part dels advocats, que van lamentar una suposada falta d’“igualtat d’armes” i van dir que “sembla que totes les preguntes entre la Fiscalia i la policia estaven preparades amb antelació”, fet que, segons ells, “va atemptar contra el dret de defensa”.
La sessió va estar marcada per les declaracions dels agents de la investigació, que s’havia iniciat a final del 2023 i es va intensificar el març del 2024 amb un dispositiu de vigilància per localitzar un dels presumptes traficants, que, segons la policia, venia estupefaents tant al seu domicili com al lloc de treball. La detenció es va produir a la porta de l’empresa on treballava, quan l’agent va dir que el van interceptar amb set grams de cocaïna “preparats per a la venda”. Posteriorment, es va efectuar un escorcoll al pis on vivien dues famílies amb menors, i allà es van trobar 28 i 32 grams de cocaïna, una bàscula i estris amb restes de substància.
Hores més tard va ser arrestat un altre dels principals acusats. La policia va reconèixer que no es va trobar contingut incriminatori al seu mòbil perquè, durant el judici, “es van esborrar converses” abans d’analitzar-lo. Els agents van relatar que tots dos acusats estaven “associats”, parlaven de beneficis conjunts i viatjaven a Barcelona per proveir-se de droga, i que utilitzaven llenguatge en clau com “síndries verdes” i “aigües revoltes” per referir-se a cocaïna, a la guàrdia civil o controls policials.
La defensa va insistir que aquestes interpretacions eren “suposicions” i va manifestar que en fases inicials de la investigació es van prendre declaracions als acusats sense l’assistència dels seus advocats, fet que van qualificar de “vulneració del dret de defensa”. Els magistrats van haver d’intervenir diverses vegades per contenir la tensió entre les parts. També van assenyalar un quart processat com a “gran subministrador”, amb vendes de cocaïna de fins a 150 grams al mes, “una quantitat molt gran per a un país com Andorra”, segons els agents. En la detenció se li van intervenir 37,5 grams de cocaïna. La vista oral continua avui amb les conclusions de totes les parts implicades en el cas.