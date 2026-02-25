NOVETATS EN ELS TRAJECTES D'AUTOBÚS
El transport públic supera els vuit milions de viatgers durant el 2025
De mitjana, es van sobrepassar els 22.000 usuaris de bus diaris
El secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné, va fer ahir balanç sobre les xifres i l’estat de salut del sistema de transport públic, i va anunciar diverses novetats que afecten, principalment, les línies L7, L6 i L4 que començaran a implementar-se el 9 de març. Segons les dades, durant el 2025 el servei d’autobusos va registrar més de 8,06 milions de viatgers, que representen una mitjana diària de més de 22.000 usuaris i un augment del 5% respecte a l’any passat.
Forné va destacar que des de l’inici de l’establiment de les polítiques tarifàries de foment del transport públic, el setembre del 2021, el volum de passatgers s’ha triplicat, passant dels 2,44 milions d’usuaris del 2022 als més de 8,06 milions del 2025. El secretari d’Estat va assegurar que els canvis adoptats el juliol de l’any passat “han aconseguit homogeneïtzar la demanda, que era el nostre principal objectiu”, i que els usuaris utilitzin línies eficients que els puguin portar a totes les parròquies. Forné també va destacar el bon paper de l’intercanviador de FEDA, que ha registrat una mitjana de 650 usuaris i que, segons el secretari d’Estat, “ha permès estalviar-nos una línia nova”. Sobre els reptes de futur i els punts a millorar, Forné va explicar que, encara que difícilment es podrà canviar el trànsit o la xarxa viària del país, el transport públic ha assolit “un moment molt madur” sense arribar al pic de demanda, que encara creixerà de manera sostinguda, i amb un model que viatja tant a la segregació com a l’electrificació. En aquesta línia, també va confirmar que FEDA treballa en una actualització de l’aplicació que gestiona el servei d’autobusos per aportar més precisió sobre els horaris, que són difícils de quadrar a les parades intermèdies.
PARRÒQUIES
La roda de premsa també va servir per presentar l’ampliació de la nova línia L7, que a partir del 9 de març, arribarà fins a l’Auditori Nacional, a Ordino. La nova configuració permetrà duplicar la freqüència de pas a la parròquia, que passarà de tres a sis serveis per hora en dies laborables, és a dir, un autobús cada 15 minuts. A més, els residents de la sortida de la Massana comptaran per primera vegada amb dues línies diferenciades: l’L6, amb un trajecte més ràpid i directe amb la supressió de la parada de l’Auditori i la de l’hospital, i la nova L7. Forné també va informar que la línia L4 al Pas de la Casa es reforçarà amb expedicions addicionals a les 8.00 i a les 16.40 hores, per donar resposta als trams de més afluència d’usuaris. Segons Forné, les modificacions “s’han implementat per no canviar la filosofia del sistema” i atendre les propostes de la ciutadania.
NACIONAL
Per al futur, Forné va avançar que, amb la previsió de l’augment sostingut de viatgers, el Govern treballa en l’establiment d’una “temporada mitjana”, entre l’alta i la baixa, amb una dotació de recursos superior a la temporada baixa anterior i que, per tant, seran necessaris més vehicles, “un o dos”, per donar resposta als pics de demanda que sorgeixen, especialment en els trajectes entre Encamp i el Pas de la Casa.
NACIONAL
LES MESURES AL PAS SOSTENEN LA DAVALLADA D'ENTRADES
El cap de setmana passat, el primer després de la implementació de les mesures, es van registrar 6.544 entrades entre divendres i diumenge, que representa “entre un 45% i un 50% menys” que el 2025. Segons el secretari d’Estat, “l’augment dona una mica d’aire al Pas de la Casa i il·lustra la dificultat de la situació, però també els esforços del Govern per pal·liar-la el màxim possible”.
Forné també va recordar que des d’ahir a la tarda el servei de bus llançadora entre el Pas de la Casa i l’Ospitalet, que és gratuït a causa del tall provocat per l’esllavissada a la carretera RN-20, ampliarà l’horari amb un nou trajecte d’anada i tornada que s’ha programat a les 16.00 hores de forma diària. El secretari d’Estat va explicar que l’ampliació respon a una mancança detectada pel Govern, que va observar la falta de servei entre les 13.00 i les 18.00 hores. Aquest nou horari també s’ha estipulat per fer-lo quadrar amb les arribades dels trens a l’estació francesa de l’Ospitalet. Segons les dades, els busos llançadora segueixen sumant usuaris i arriben als 330 viatgers en hora punta, experimentant un creixement exponencial i multiplicant “per 12 o 15” les xifres anteriors.