Mesures contra el tall a l'RN-20
Lliurats 35.000 euros en xecs benzina
La caiguda de vehicles procedents de França és del 45%
El Govern d'Andorra, a través de l'Oficina de Turisme del Pas de la Casa, ha lliurat prop de 35.000 euros en xecs en benzina per als vehicles procedents d’Occitània, el que es tradueix, des de dissabte i fins a primera hora d'aquesta tarda, en 1.215 xecs. Així ho ha anunciat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, apuntant que "abans de la mesura, la caiguda de vehicles procedents de França era del 70% i des del cap de setmana, quan van entrar en vigor els xecs, és del 45%".
El bus entre el Pas de la Casa i l'Ospitalet ha registrat més de 2.000 persones des de la gratuïtat, amb una mitjana de 225 persones diàries que fan ús del servei. Casal ha explicat que les xifres "s'han multiplicat per 13", amb 14 serveis diaris des de l'actualització aquesta setmana.
