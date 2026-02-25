Mesures contra el tall a l'RN-20
Els comerciants de tabac del Pas demanaran els ERTO
El sector vol posar sobre la taula ajudes per fer front a les despesses de lloguer
La Unió de Comerciants de Tabac (UCAT) s'ha reunit aquest matí per estudiar les propostes del sector per fer front a la crisi del Pas de la Casa. Raül Calvo, president de l'associació, ha lamentat que el col·lectiu "no se sent escoltat" ni tampoc respresentat en les reunions per abordar les conseqüències del tall. Calvo ha reclamat una implicació "més directa" del Govern d'Andorra i ha avançat que, en la propera reunió, que serà específica amb els comerciants del Pas, la UCAT posarà sobre la taula la necessitat d'activar els ERTO i ajudes als propietaris dels negocis per sufragar els costos de lloguer dels locals.
Calvo ha assegurat que les mesures actuals "no protegeixen els treballadors" i que el sector està preocupat i, també, enfadat, per "una situació que segueix enquistada", afegint la desconfiança dels botiguers per a què es compleixin els terminis previstos per reobrir l'accès per l'RN-20.
Àlex Ripoll