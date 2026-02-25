Consell de ministres
82 aturats contractats pels programes d'ocupació del Govern
El Servei d’Ocupació registra 238 persones en recerca de feina, una de les xifres més baixes de la història
El consell de ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, els decrets reguladors dels programes de foment de la contractació al sector privat, al sector públic i el programa específic per a joves actius. Les mesures s’emmarquen en un context en què la xifra d’atur és de les més baixes històricament, amb 238 persones actualment inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina. Les subvencions s’incrementaran enguany un 5,4%, en coherència amb l’augment del salari mínim interprofessional.
NACIONAL
El nombre d'aturats augmenta a 225 inscrits al gener
Redacció
Durant el 2025, els programes van permetre la contractació de 82 persones —48 al sector privat i 34 al sector públic— amb la participació de 38 empreses, nou de les quals van contractar més d’un treballador. El 33% de les incorporacions al sector privat corresponen a col·lectius vulnerables, percentatge que s’eleva fins al 82% en el sector públic.
Pel que fa al programa de foment de la contractació en el sector privat per al 2026, es mantenen els col·lectius destinataris —joves de 16 a 25 anys, persones de 45 a 65 anys, aturats de llarga durada, perceptors d’ajut per desocupació involuntària i persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat— i s’incrementen les subvencions fins a 371 euros mensuals durant sis mesos per a contractes de durada determinada i 557 euros mensuals durant sis mesos per a contractes indefinits. La subvenció total pot arribar als 5.568 euros, amb una prima addicional de 500 euros per a empreses que contractin més d’una persona i completin les dues fases.
El programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i entitats d’iniciativa social manté els col·lectius prioritaris i introdueix novetats com la possibilitat de jornada reduïda per a persones de 60 a 65 anys, la nova contractació al mateix departament un cop transcorreguts 15 mesos i la tramitació telemàtica de les sol·licituds a través de la Seu electrònica.
Finalment, el programa específic per a joves actius de 16 a 25 anys que hagin superat un programa d’inclusió sociolaboral preveu un contracte inicial de sis mesos amb la possibilitat que esdevingui indefinit, combinant contractació i formació pràctica dins l’empresa.