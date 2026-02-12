Estadística

El nombre d'aturats augmenta a 225 inscrits al gener

S'han ofert un 12,4% menys de llocs de feina respecte al desembre

Gent fent cua al servei d'ocupació.

Gent fent cua al servei d'ocupació.Fernando Galindo

El nombre global de demandants en recerca de feina registrats al servei d’Ocupació es va situar en 225 persones a finals de gener, segons les dades publicades avui pel departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un augment mensual del 13,6% respecte al desembre, quan n’hi havia 198, i una reducció interanual del 8,5% en comparació amb les 246 persones inscrites el mateix mes de l’any passat.

El nombre total de llocs de treball oferts va experimentar un decreixament mensual del 12,4%, fins a arribar a 1.512 vacants, mentre que 10 persones van rebre l’ajut per desocupació involuntària, 3 persones menys que el mateix mes de l'any passat.

Pel que fa als demandants en millora de feina, Estadística també informa que el nombre va augmentar fins a 221 persones, un 5,2% més que el mes anterior i un 12,2% més que el gener del 2025.

Durant el mes de gener es van formalitzar 12 contractacions a través del servei d’Ocupació i cap mitjançant programes de treball temporal, i 45 inscrits van trobar feina pels seus propis mitjans, segons el mateix informe.

