Estadística
El nombre d'aturats augmenta a 225 inscrits al gener
S'han ofert un 12,4% menys de llocs de feina respecte al desembre
El nombre global de demandants en recerca de feina registrats al servei d’Ocupació es va situar en 225 persones a finals de gener, segons les dades publicades avui pel departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un augment mensual del 13,6% respecte al desembre, quan n’hi havia 198, i una reducció interanual del 8,5% en comparació amb les 246 persones inscrites el mateix mes de l’any passat.
El nombre total de llocs de treball oferts va experimentar un decreixament mensual del 12,4%, fins a arribar a 1.512 vacants, mentre que 10 persones van rebre l’ajut per desocupació involuntària, 3 persones menys que el mateix mes de l'any passat.
Pel que fa als demandants en millora de feina, Estadística també informa que el nombre va augmentar fins a 221 persones, un 5,2% més que el mes anterior i un 12,2% més que el gener del 2025.
Durant el mes de gener es van formalitzar 12 contractacions a través del servei d’Ocupació i cap mitjançant programes de treball temporal, i 45 inscrits van trobar feina pels seus propis mitjans, segons el mateix informe.