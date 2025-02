Programa per millorar l'ocupabilitat de joves vulnerables a través d'esports de natura

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra participarà en un programa europeu interregional per millorar l'ocupabilitat dels joves en situació de vulnerabilitat a través d'un programa d'innovació social basat en els esports de natura, segons anuncia el Govern. Es tracta del projecte ALIS on hi participen una desena d'entitats públiques i privades d'Espanya, França i Portugal i al que el Principat s'ha sumat amb la signatura telemàtica del conveni que ha fet avui el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes.

Les activitats que organitzen les entitats fomenten les competències socials i professionals dels joves que hi participen, milloren el seu benestar personal i reforcen el seu arrelament al territori, segons exposa l'executiu en un comunicat. Andorra proposa per al projecte una prova pilot d'una sortida a la natura durant diversos dies d'un grup de joves en situació de vulnerabilitat, acompanyats de professionals. L'objectiu és promoure la inclusió social a través d'activitats i formacions esportives a l'aire lliure proporcionant eines d'autogestió de l'estrés i per la millora de la confiança personal i, així, contribuir a l'augment de les ràtios d'ocupabilitat d'aquest col·lectiu, assenyala el Govern.