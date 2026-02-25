SEGURETAT SOCIAL
32 pensionistes superen els 4.575 euros
El gran gruix de jubilats, un 86%, percep una prestació igual o inferior a 1.525,33 euros
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) aplicarà en les pensions d’aquest mes de febrer que es cobren aquesta setmana la pujada aprovada en el marc de la Llei del pressupost d’aquest exercici; increments lligats a l’import de la prestació i que revaloren per sobre de l’IPC les que són equivalents o estan per sota del salari mínim. En són el gran gruix de les que cobren mensualment jubilats i beneficiaris d’una pensió d’invalidesa o viduïtat, com mostra el quadre adjunt. Les úniques congelades són aquelles que estan per sobre de tres cops el salari mínim, les que superen els 4.575,99 euros. Són 32 jubilats que se situen en aquesta franja i no n’hi ha cap ni d’invalidesa ni de viduïtat que arribi a la xifra.
El canvi de les pensions pot durar “20 anys”
Les dades recollides per la CASS constaten que la radiografia és la que s’ha posat sobre la taula en multitud d’ocasions: que el gruix de les prestacions són essencialment baixes. El nombre de beneficiaris d’una jubilació són 15.093 i 12.989 (el 86%) cobren imports de 1.525,33 euros o inferiors i, per tant, se’ls aplicarà aquest mes de febrer (i amb caràcter retroactiu des del gener) una pujada del 5,4%, el doble de l’IPC. Una situació similar es dona en les prestacions d’invalidesa i viduïtat: els beneficiaris d’invalidesa (en aquest cas les xifres poden patir alguna petita variació) són 1.909 i 1.807 tindran la pujada del 5,4% (més del 94%), i els de viduïtat, 3.065 i 2.628 (el 85,7%) els que percebran el percentatge de pujada més elevat.
121 benefiaris de la prestació de retir superen els 3.050 EUROS
L’augment estricte del 2,7% amb què es va tancar l’IPC del 2025 s’aplica a les prestacions per sobre dels 1.525,33 i fins als 3.050,66 euros (o les que estan entre el salari mínim d’aquest any i el doble d’aquesta magnitud). En aquest cas, els beneficiaris són 1.951 pensionistes de jubilació (el 13%), 101 d’invalidesa (el 5,3%) i 430 de viduïtat (el 14% del total). I el darrer augment és el del 25% de l’IPC, el 0,675% que s’apuja a les prestacions que estan entre el doble i el triple del sou mínim, les situades per sobre dels 3.050,66 euros i que arriben fins als 4.575,99. Els que percebran aquest increment són 121 jubilats, un beneficiari de prestació d’invalidesa i set de viduïtat.
La política d’increments de les pensions ha buscat ja en anteriors exercicis una revalorització més elevada de les més baixes. La Federació de la Gent Gran va demanar el mes d’octubre passat al cap de Govern pujar en grau més elevat les més modestes (tres cops l’IPC), però la reclamació no va reeixir. Una mesura que es va haver de corregir després d’un advertiment de la representació del Copríncep francès per una eventual inconstitucionalitat va ser la de restringir la pujada als pensionistes que no residissin al país. Va ser l’any 2024.