FONS DE RESERVA DE JUBILACIÓ
El canvi de les pensions pot durar “20 anys”
Jordi Cinca alerta que la transició haurà de ser progressiva per minimitzar-ne l’impacte
El canvi en el model de pensions ha d’arribar aviat, però no es pot aplicar d’un dia per l’altre. El president de la comissió gestora del Fons de Reserva de Jubilació, Jordi Cinca, ho té clar i va advertir que, en aquest aspecte, “s’ha de ser molt curós” i que cal “preveure períodes de transició molt llargs” per passar d’un model a un altre. Segons va explicar, aquests trànsits podrien allargar-se “fins i tot vint anys”, amb l’objectiu que “l’impacte del canvi de model per a aquells que fa molts anys que cotitzen en el sistema actual sigui el menor possible”.
Per il·lustrar-ho, va posar com a exemple un eventual augment de l’edat de jubilació. «No seria d’un dia per l’altre. Si una persona ja té 64 anys i li falta un per jubilar-se, no li diran: “Mira, noi, mala sort, ara t’has de jubilar als 67”», ha assenyalat.
“L’impacte per a aquells que fa molts anys que cotitzen ha de ser el menor possible”
El més habitual, segons Cinca, seria aplicar increments progressius: a una persona en aquesta situació potser li correspondria treballar “quinze dies més”, mentre que a qui en tingui 62 li podrien demanar tres mesos addicionals; a qui en tingui 60, un any més; i a qui en tingui 50, fins a dos anys més. “Ha de ser progressiu”, ha insistit, ja que es tracta d’una reforma que tindrà “un impacte molt gran en la vida de la gent”.
Preguntat sobre la quantitat de recursos necessaris per afrontar aquesta transició, Cinca va remarcar que es tracta d’una qüestió “absolutament especulativa”, perquè “fins que no sapiguem quina reforma es farà, no podrem projectar els números”. Cinca, però, va advertir que si el fons s’esgotés, l’Estat hauria d’assumir aportacions molt elevades. Segons va explicar en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana, “en alguns anys” aquesta contribució podria arribar als 400 milions d’euros per cobrir la diferència entre els ingressos per cotitzacions i la despesa en pensions, especialment “en els moments de més dèficit”. En aquest sentit, ha recordat que el pressupost actual de l’Estat se situa “al tomb dels set-cents milions d’euros per fer-ho tot”. “Imaginem, doncs, haver-ne de destinar quatre-cents només a pagar pensions”, va concloure.