CASS
El fons de reserva de jubilació suma 19 milions i s'enfila fins als 1.987
El rendiment de les inversions, segons l'informe, és de l'1% en l'any
La guardiola de les pensions de la CASS ha començat l'any de forma positiva amb un nou màxim històric. El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha guanyat 19 milions durant el gener i se situa en els 1.986,8 milions d'euros, dels 1.967,8 que es van acumular al desembre, segons l'informe mensual fet públic avui. El total correspon a 611,3 milions del rendiment obtingut, i 463,1 milions provenen de les aportacions excedents de la branca de jubilació de les cotitzacions dels assegurats de la CASS.
L'entitat indica que la rendibilitat positiva durant el gener es deu a "al bon inici dels mercats financers, malgrat la inestabilitat geopolítica". L'informe destaca que la part de renda fixa, davant la perspectiva d'una política monetària més laxa, "ha tingut un bon comportament". Pel que fa la renda variable, "les borses han iniciat l'any amb pujades i els mercats emergents han obtingut revaloritzacions molt superiors als mercats desenvolupats". El rendiment de les inversions, segons l'informe, és de l'1% durant aquest any.
NACIONAL
El fons de reserva de jubilació s’apropa als 2.000 milions d’euros
Redacció
El fons exposa que la cartera d'inversions està repartida en un 60,6% en la renda fixa i monetària, un 30,2% en renda variable i un 9,2% em altres actius. El rendiment dels últims 12 mesos ha arribat al 5,8% i al 23% en els últims cinc anys.
L'entitat destaca que la rendibilitat acumulada a llarg termini dels diners per a les pensions supera la inflació andorrana, tal com fixa la llei, ja que des del 2012 la rendibilitat ascendeix al 50,9% i la inflació a 25,5%.