Transport
Suspès el servei de tren entre Foix i Acs-dels-Tèrmes indefinidament
La línia romandrà tancada fins a nou avís mentre la RN20 continua tallada i complica els accessos a Andorra
El servei ferroviari entre Foix i Acs-dels-Tèrmes està suspès des del 18 de febrer a causa d’una esllavissada provocada per la tempesta Nils, segons indica la ràdio ICI Occitanie. La companyia SNCF Réseau ha confirmat que la línia romandrà tancada fins a nou avís i que no es preveu la represa de la circulació en els pròxims dies.
Les darreres avaluacions tècniques es van dur a terme dilluns 23 de febrer al punt afectat, però els treballs de reparació encara no han començat. La companyia ha anunciat que facilitarà una nova actualització de la situació aquest dimecres 25 de febrer.
Les afectacions ferroviàries s’afegeixen a les complicacions viàries al departament de l’Arieja. La carretera Nacional 20 continua tallada entre Acs-dels-Tèrmes i l’Ospitalet per una altra esllavissada, fet que dificulta les comunicacions amb Andorra per la banda francesa.
Pel que fa al servei alternatiu, es mantenen circulacions entre Tolosa i Foix i entre Acs-dels-Tèrmes i la Tor de Querol. A més, la SNCF ha habilitat autobusos de substitució entre Foix i Acs-dels-Tèrmes, tot i que amb un servei limitat.