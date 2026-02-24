Visita privada

Pedro Sánchez: cap de setmana d'esquí a Andorra

El president del govern espanyol ha repetit estada a les Pardines, a Encamp

Pedro Sánchez en una visita anterior a Andorra

Pedro Sánchez en una visita anterior a Andorra

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella 

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha tornat de visita a Andorra. El cap de l'executiu espanyol ha passat el cap de setmana de nou allotjat a les Pardines, a Encamp, per anar a esquiar les pistes de Grandvalira. Sánchez ha fet una escapada familiar repetint l'estada que va fer per Nadal, quan va passar el Cap d'Any al Principat uns dies a un establiment hoteler exclusiu.  

L'estada del president espanyol a Andorra ha estat privada i s'ha activat un dispositiu especial de la policia per garantir els desplaçaments i l'allotjament amb la màxima seguretat de Pedro Sánchez.  

Les visites privades de Pedro Sánchez a Andorra es repeteixen amb freqüència des de que va fer la primera amb motiu del Mundial de BTT a Pal fa dos anys. Una competició esportiva de ciclisme que ha estat el motiu de dues estades al Principat l'agost del 2024 i el del 2025. 

L'allotjament escollit en les primeres visites al país va ser un hotel de Soldeu, a Canillo i en l'estada del Nadal passat i la d'aquest cap de setmana l'establiment triat ha estat el de les Pardines, als Cortals d'Encamp

tracking