AL LLARG DE L'ESTADA NO S'HA PROGRAMAT CAP REUNIÓ OFICIAL
Pedro Sánchez passa el Nadal a Andorra
El president del govern espanyol ha escollit allotjar-se a Encamp per celebrar el Cap d’Any
Les visites familiars i privades del president del Govern espanyol a Andorra comencen a formar part de la normalitat. Tot i que Pedro Sánchez va haver de suspendre el desplaçament programat el juliol passat en motiu de la competició mundial de BTT, finalment va venir a finals d’agost. També amb la família per fer una última escapada abans de reincorporar-se a la seva agenda institucional. Ara torna a ser a Andorra des de fa uns dies per passar les vacances de Nadal, malgrat la feixuga i complicada agenda que té sobre la taula. Però aquest cop ha decidit canviar de parròquia on allotjar-se, i en comptes de Canillo, on va viure una situació desagradable en forma de protesta davant l’hotel on s’allotjava, ha escollit Encamp. En un establiment a l’altura del de Soldeu on fins ara s’estava, que cobreix tots els requisits, de seguretat sobretot, i necessitats per poder passar en família les festes de Cap d’Any. El president espanyol s’ha declarat sempre un amant dels esports de la bicicleta i la neu. Quan ha fet acte de presència coincidint amb la Copa del Món de BTT a Pal-Arinsal ha aprofitat l’ocasió per practicar mountain bike, de la mateixa manera que a l’hivern visita les pistes, on practica snowboard.
La visita és amb la família i té un caràcter estrictament privat
L’estada té un caràcter estrictament privat i només s’ha posat en coneixement dels cossos de seguretat del país per coordinar les actuacions pertinents en la visita d’un cap de govern estranger. Tot i que en aquests moments els dossiers que té sobre la taula –espanyols i internacional– són més que complexes i que ni el seu partit ni l’executiu de coalició que lidera passa per seu millor moment, per no dir que estan immersos en una crisi, Sánchez no ha volgut deixar l’ocasió de tornar al país. I no com va passar a l’estiu pel convuls panorama exterior amb diferents conflictes oberts arreu del món. De la mateixa manera que l’agenda política va obligar a suspendre la més que esperada visita –es prodiga poc– del president francès i Copríncep, Emmanuel Macron, el 16 i 17 d’octubre passat. El seu enèsim govern penjava, i encara penja, d’un fil. En aquella ocasió es tractava d’una visita oficial i es preveia que Macron fes un aferrissada defensa de l’acord d’Associació amb la Unió Europea, al qual ha donat suport des del primer moment. Després ha vingut la gerra d’aigua freda quan va declarar que era un acord mixt i que el veredicte era irreversible tot i les demandes perquè ho reconsiderés del govern del país. Una decisió que ha de marcar de manera negativa el futur de les relacions amb la UE.