Pedro Sánchez a la competició de BTT que se celebra a Pal Arinsal

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visita les instal·lacions dels Mundials de BTT amb la seva dona Begoña Gómez. A hores d'ara, Sánchez es troba al Pla de la Caubella fent un recorregut per les diferents estades dels campionats del món de BTT que se celebren a Pal Arinsal, on ha aprofitat per fer-se fotografies amb els assistents de la cita esportiva. El president espanyol ha arribat fins a la zona VIP on s'ha trobat amb autoritats del país que es troben a la zona dels mundials. Sánchez ha pogut saludar a la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, al ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferrer, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. En aquest espai també ha coincidit amb els cònsols de la Massana, Eva Sansa i Roger Fité, amb qui ha compartit impressions.

Aquest matí, abans d'anar al lloc de les competicions, Sánchez ha aprofitat per fer bicicleta a la zona de Grandvalira. Després el president s'ha mogut fins a Pal, per accedir-hi ho ha fet a través dels telecabines. El president del govern espanyol es troba instal·lat a un hotel de Soldeu.