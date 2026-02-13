PAS DE LA CASA
El comerç del tabac recela del paquet de mesures per salvar el Pas de la Casa
Raül Calvo, president de la Unió de Comerciants de Tabac (UCAT), va adoptar ahir un to prudent a l’hora de valorar les mesures proposades pel Govern, tot i afirmar que “no reuneixen les demandes de la UCAT”. Calvo va explicar que el 25 de febrer l’associació es reunirà en bloc “per copsar les opinions dels comerciants”, però va mostrar la seva desconfiança respecte a l’eficàcia de les accions governamentals: “No sé si les mesures seran suficients per pal·liar la situació o només una tireta sobre una gran ferida.” Segons les primeres estimacions de la UCAT, les afectacions als comerços amb llicència de venda de tabac al Pas de la Casa podrien arribar al 70%-80% de la facturació.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, va assegurar que el tall de l’RN-20 no provocarà una pèrdua significativa de llocs de treball, tot i reconèixer l’afectació econòmica al Pas de la Casa. Lladós va apuntar que l’impacte varia segons el tipus de negoci, afectant més els serveis destinats a excursionistes d’un dia, i va refermar que el seguiment de la situació és constant.
El pla per fer reviure el Pas
Pedro García
Representants empresarials, com la Confederació Empresarial d’Andorra i l’Empresa Familiar Andorrana, van destacar que les grans cadenes disposen de més marge d’adaptació, mentre que el petit comerç és el més vulnerable davant del tall viari.
Xavier Espot descarta aixecar les restriccions a la venda de tabac
Àlex Ripoll
D’altra banda, l’associació de comerciants del Pas, a través d’Òscar Ramon, va valorar positivament la rapidesa de reacció del Govern després del tall i va assenyalar que, tot i haver d’avaluar les mesures avui al Consell Econòmic i Social, “d’entrada ens semblen bé les ajudes adoptades”, va acabar Ramon.