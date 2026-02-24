Tribunals
L’últim acusat per tràfic de cocaïna es nega a declarar perquè assegura que està amenaçat de mort
El quart processat afirma que matarien la dona i el fill si testificava i la defensa renuncia al testimoni de l'esposa
El quart i últim acusat peruà de 43 anys per un delicte major de tràfic de cocaïna en la macrocausa anomenada “Operació Llops” que s’està jutjant al Tribunal de Corts s’ha negat a declarar aquesta tarda perquè ha assegurat que està amenaçat de mort. Durant la segona jornada de la vista oral han comparegut els quatre processats acusats de vendre droga a Andorra. El judici investiga una presumpta xarxa de distribució de cocaïna integrada per vuit acusats, quatre per tràfic i quatre per consum.
El processat ha manifestat davant el tribunal que “havia estat amenaçat de mort” i que li havien advertit que, si declarava durant la vista oral, “matarien la seva dona i el seu fill”. Per aquest motiu s’ha acollit al dret a no declarar i no ha respost ni a les preguntes de la fiscalia ni a les del seu propi advocat.
Després de la seva negativa a declarar, el lletrat defensor ha anunciat que renunciava al testimoni de l’esposa de l’acusat, que estava previst que comparegués durant el judici. Aquesta "no declaració" ha tancat la compareixença dels quatre acusats per tràfic en la vista oral i es donaran pas ara a les declaracions dels quatre acusats per delictes menors de consum de drogues.