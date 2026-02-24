Tribunal de Corts
Els ingressos “extres” d’un dels acusats de tràfic de cocaïna superen els 2.000 euros mensuals
El tercer processat va fer vendes de droga de fins a 500 euros
El tercer acusat peruà per tràfic de cocaïna en la macrocausa anomenada “Operació Llops” que se celebra al Tribunal de Corts ha declarat avui en una sessió marcada per contradiccions constants, fins al punt que ha acabat admetent que havia mentit tant a la Batllia com durant l’interrogatori al judici. El processat es troba en llibertat condicional com acusat de tràfic i consum i s'enfronta a 7 anys de presó. L'home ha dit que havia començat a vendre droga per una “situació econòmica complicada” i que part de la cocaïna era per consumir i part per traficar. La Fiscalia ha centrat l’interrogatori en els moviments bancaris, amb ingressos per Bizum i transferències de 60 o 120 euros amb conceptes com “extres”, “televisió”, “futbol”, “sopar” o “copes”. Inicialment, els ha atribuït a extres laborals o vendes particulars, però finalment ha admès que molts provenien de la venda de droga.
L’acusat ha reconegut que a la Batllia va declarar que consumia vuit grams setmanals, però ha afirmat avui que aquella versió era falsa i que havia estat “mal assessorat” pel seu primer advocat. També ha dit que no recordava quant temps havia traficat ni qui li subministrava la droga després de la detenció del primer proveïdor, el primer acusat que va declarar ahir i que coneixia des de la infantesa al Perú, arribant a afirmar que podia haver estat “una persona desconeguda”. Igualment, ha negat haver venut en locals d’oci malgrat haver-ho admès anteriorment.
El Ministeri Fiscal ha remarcat que només el febrer del 2024 els ingressos addicionals superaven els 2.000 euros, per sobre del seu salari d’uns 1.700 euros. L’acusat ha afirmat que habitualment percebia uns 800 euros mensuals en extres, però la fiscal ha remarcat que en diversos mesos aquests ingressos s’acostaven o superaven el sou. El processat també ha intentat justificar els moviments amb viatges per visitar una parella a Galícia, guanys al bingo o vendes per Internet, explicacions que la Fiscalia ha posat en dubte. El Tribunal de Corts també ha qüestionat la seva versió sobre el subministrament de cocaïna, ja que un moviment de 900 euros contradeia que el primer proveïdor no li hagués venut droga abans de ser detingut.
NACIONAL
Dos acusats de tràfic de ‘coca’ es contradiuen
Abel Rivera
Després de la detenció del primer subministrador el març del 2024, la fiscal ha confirmat que l’acusat va continuar traficant i va rebre almenys 81 ingressos vinculats a la droga, alguns de fins a 500 euros, i podria haver venut més de cent grams en menys d’un any, una possibilitat que el processat ha admès que “és possible”.
El resident peruà també s’ha contradit durant la declaració d'avui sobre el preu de compra de la cocaïna i ha admès finalment que el primer subministrador li havia arribat a fiar droga, tot i que inicialment ho havia negat. L’acusat ha acabat reconeixent davant el tribunal que havia faltat a la veritat en relació amb l’origen dels ingressos i la seva activitat de tràfic. La sessió continuarà a la tarda amb la declaració de l’últim dels quatre acusats per tràfic.
Les preguntes de l'advocat defensor han servit perquè l’acusat hagi negat haver cedit estupefaents a amics a canvi de consumicions, tal com havia declarat anteriorment en fase d’instrucció, i ha assegurat que no recordava amb exactitud a què corresponien molts dels ingressos per Bizum analitzats durant la vista. L'home ha afirmat que mai havia venut droga per imports amb cèntims, malgrat que alguns moviments bancaris no eren quantitats rodones. Finalment, ha expressat penediment pels fets i ha explicat que des que es troba en llibertat condicional fa uns mesos ha refet la seva vida, que té un fill de set anys i passa mensualment una pensió a l’exparella, assegurant que no s’ha tornat a dedicar al tràfic i que “ha après la lliçó”.