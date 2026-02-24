Judici a l'Audiència Nacional
La cúpula de la ‘policia patriòtica’ espanyola nega haver investigat comptes dels Pujol a Andorra
Pino, Villarejo, Martín-Blas i Bonifacio Díaz declaren en el judici a la família de l'expresident de la Generalitat de Catalunya
Els principals comandaments vinculats a l’anomenada ‘policia patriòtica’ d'Espanya han negat aquest dimarts a l’Audiència Nacional en el judici del cas Pujol haver espiat els comptes bancaris de la família Pujol Ferrusola a Andorra o haver pressionat tercers per obtenir informació comprometedora. La sessió ha estat tensa i plena d’acusacions creuades entre els acusats, segons informen els mitjans espanyols.
Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu (DAO) de la policia nacional espanyola el 2014, ha obert el torn de declaracions. Ha explicat que va rebre de Marcelino Martín-Blas unes dades bancàries relatives als Pujol, però ha assegurat que desconeixia l’origen d’aquella informació i que no la va traslladar a cap responsable polític. També ha afirmat que les dades haurien estat derivades a la UDEF.
Pino s’ha desvinculat de qualsevol participació directa en l’‘Operació Catalunya’ i ha negat haver-se reunit amb l’empresari Javier de la Rosa, amb Victoria Álvarez o amb l’exlíder del Partit Popular de Catalunya Alícia Sánchez-Camacho.
Marcelino Martín-Blas, excap d’Afers Interns de la policia espanyola, ha negat haver obtingut informació bancària a Andorra. Ha relatat una reunió amb Joan Pau Miquel, exconseller delegat de la BPA, i una posterior trobada en un casament amb Higini Cierco i l’advocat José María Fuster-Fabra. L'expolicia ha manifestat que dies després Miquel li va lliurar un document antic, sense segell ni signatura, amb referències a Jordi Pujol i una xifra d’un milió d’euros, que va acabar destruint per considerar-lo irrellevant, segons detallen els mitjans veïns.
L'excomissari José Manuel Villarejo ha declarat sentir-se “coaccionat” pel tribunal i ha negat reconèixer anotacions atribuïdes a ell mentre no recuperi els arxius decomissats. Villarejo ha afirmat que li constava un encàrrec a Martín-Blas per obtenir informació dels Pujol, però ha negat haver participat en cap filtració al diari espanyol El Mundo.
L’inspector jubilat Bonifacio Díaz, exagregat d’Interior a l'ambaixada d'Espanya a Andorra, ha admès contactes amb directius de la BPA, però ha negat haver fet gestions per accedir a dades bancàries dels Pujol. Només ha reconegut que va elaborar un informe societari sobre Oleguer Pujol que es va remetre a la Fiscalia Anticorrupció.