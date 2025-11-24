Tribunals
Els Pujol demanen la nul·litat del judici al·legant que la investigació és il·legal per la informació que utilitza d'Andorra
Els advocats demanen a l'Audiència Nacional que tanqui el cas per vulneració de drets i prescripció
Els advocats de la família Pujol Ferrusola han demanat la nul·litat del judici per "vulneració de drets fonamentals, acusació genèrica i abstracta de la fiscalia anticorrupció, i prescripció". El judici ha començat avui a l'Audiència Nacional de Madrid, i segons informa el mitjà català El Nacional, el penalista Cristóbal Martell, en nom de Jordi Pujol Ferrusola, i Jaume Campaner, de Josep Pujol Ferrusola, han exposat que la investigació s’inicia "il·legalment" per haver-se aprofitat de comissions rogatòries internacionals amb Andorra, el 2015.
Els penalistes han insistit que Andorra té posada "la reserva" que no s'informi a altres països si es tracta del delicte fiscal i contra hisenda, però consideren que Espanya va obtenir la informació "de forma il·legal". Va ser el 7 de juliol del 2014 quan el diari espanyol El Mundo va publicar els comptes dels fills, i dies després Jordi Pujol va confessar sobre la deixa de l'avi Florenci. Campaner ha defensat que quan Pujol fa aquesta declaració "no és lliure ni involuntari", i ha afegit que la fiscalia usa aquesta carta de confessió, així com informació que "no està en la carta de Pujol", com ara que els diners estaven a Andorra.
El tribunal ha acordat que Jordi Pujol comparegui telemàticament, malgrat que el seu estat de salut és delicat. En aquest sentit, el president del tribunal, el magistrat José Ricardo de Prada, ha matisat que s'anirà avaluant el seu estat de salut, però no l'han exonerat de la causa, on la fiscalia li demana nou anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals.
