Andorra i la República Democràtica del Congo estableixen relacions diplomàtiques a Ginebra
Imma Tor signa l’acord en el marc del Consell de Drets Humans de l’ONU, on ha defensat la protecció dels infants en conflictes armats, el multilateralisme i el compromís amb Ucraïna
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha signat amb la seva homòloga de la República Democràtica del Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, l’establiment de relacions diplomàtiques entre ambdós països. La signatura s’ha produït en el marc de la 61a sessió del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, que se celebra a Ginebra, Suïssa.
En el mateix fòrum, Tor ha situat la protecció dels infants en contextos de conflicte armat com una prioritat central de l’acció exterior d’Andorra. Davant l’augment de reclutaments forçats, segrestos i violències sexuals contra menors, ha reclamat reforçar els mecanismes internacionals de prevenció, protecció i rendició de comptes.
La ministra ha recordat la implicació activa d’Andorra en la campanya internacional Prove It Matters i, en un acte paral·lel sobre la guerra d’Ucraïna, ha posat l’accent en la situació dels infants morts, ferits, desplaçats o deportats il·legalment, reafirmant el suport del Principat a la Coalició Internacional per al Retorn dels Infants Ucraïnesos.
Durant la seva intervenció davant el plenari, Tor ha defensat el multilateralisme basat en el dret internacional i ha reiterat el compromís amb la promoció dels drets humans i la igualtat de gènere. També ha recordat que el Govern ha acceptat 108 recomanacions en el marc de l’Examen Periòdic Universal i s’ha compromès a implementar-les en cooperació amb les institucions competents i la societat civil.