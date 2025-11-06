Afers Exteriors
Andorra ha completat més del 80% de les recomanacions de l’ONU sobre drets humans
La ministra Tor ha explicat a Ginebra que es treballa per despenalitzar l'avortament
Andorra ha presentat aquest dimecres a Ginebra el seu informe en el marc del quart Examen Periòdic Universal (EPU) del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. Durant la seva intervenció, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha posat en relleu l’alt grau de compliment de les recomanacions de l’ONU —un 81% ja implementades i la resta en procés— i ha reafirmat el compromís del país amb un multilateralisme inclusiu i amb la promoció dels drets humans.
La ministra ha destacat avenços en igualtat de gènere, protecció de la infància, accés a l’habitatge, drets de les persones amb discapacitat i atenció a la gent gran. També ha anunciat que el Govern d'Andorra està ultimant una proposta legislativa per despenalitzar l’avortament i que preveu presentar el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals al Consell General abans de finals d’any. Durant el diàleg amb representants de 54 estats membres, Andorra ha rebut reconeixements pels progressos en matèria de drets LGTBIQ+, la lluita contra la violència de gènere i la inclusió educativa, i s’ha compromès a crear un mecanisme nacional de seguiment abans del final del cicle.