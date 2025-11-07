EXAMEN PERIÒDIC UNIVERSAL DE L'ONU
Tor apel·la a l’equilibri entre l’avortament i el marc institucional
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va assegurar ahir a Ginebra que el Govern treballa per trobar un “equilibri” entre el dret de les dones a interrompre l’embaràs i la preservació del sistema institucional del país. Ho va dir en el marc de l’examen periòdic universal (EPU) de l’ONU, on Andorra va presentar els avenços en matèria de drets humans.
Tot i que ja fa temps que es coneix la intenció de modificar el Codi Penal per despenalitzar l’avortament, Tor va posar l’accent en la complexitat del debat i en la voluntat del Govern d’abordar-lo des d’una perspectiva de respecte institucional. “S’hi està treballant”, va insistir, davant les reiterades recomanacions d’estats membres que reclamen passos concrets en la garantia dels drets sexuals i reproductius.
La ministra va reconèixer que la qüestió continua oberta i no va concretar terminis ni detalls del futur text legal. Durant la sessió, diversos estats van tornar a instar Andorra a avançar cap a la despenalització, en una línia que ja forma part dels informes previs de l’examen periòdic universal.
L’equilibri que es busca, va deixar entreveure Tor, és jurídic però també polític i simbòlic.