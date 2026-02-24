Afers Exteriors
Andorra reitera a l’OSCE la solidaritat amb Ucraïna i demana la fi immediata de la guerra
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha reafirmat la voluntat de cooperar en la reconstrucció del país
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha intervingut aquesta tarda de manera telemàtica —amb una declaració enregistrada— en la Reunió Reforçada del Consell Permanent de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), que se celebra a Viena coincidint amb el quart aniversari de l’inici de l’agressió de Rússia contra Ucraïna. En la seva intervenció, Tor ha reiterat que el Govern d'Andorra i el poble andorrà “es mantenen en plena solidaritat amb Ucraïna” i ha lamentat que, quatre anys després, el conflicte hagi provocat “massa mort i destrucció”, alhora que ha fet una crida urgent a la fi immediata de les hostilitats.
La titular d’Afers Exteriors ha condemnat els atacs deliberats contra la població i les infraestructures civils, especialment les instal·lacions energètiques, i ha alertat que constitueixen “una violació flagrant del dret internacional humanitari”. També ha expressat la preocupació per l’impacte de la guerra en els infants i ha recordat que Andorra forma part de la Coalició Internacional per al Retorn dels Infants Ucraïnesos, defensant el seu retorn segur com una qüestió “tant de justícia com d’humanitat”. Tor ha assenyalat igualment que el conflicte ha impulsat una evolució cap a una “neutralitat activa”, basada en la defensa del dret internacional i el multilateralisme, i ha reafirmat el compromís d'Andorra amb la reconstrucció d’Ucraïna i amb una pau justa i duradora en el marc de l’OSCE, l’Acta Final d’Hèlsinki i la Carta de les Nacions Unides.
