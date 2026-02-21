MESURES
‘Xecs-benzina’ a partir d’avui per a cotxes i busos francesos
Andorra Turisme gestionarà l’abonament a les gasolineres dels vals, que són de 30 euros per als turismes i de 200 per als autocars
Visitants francesos de la regió d’Occitània i els busos de touroperadors del país veí que provinguin d’aquesta zona es podran beneficiar a partir d’avui dels xecs-benzina impulsats pel Govern per atreure turisme i pal·liar els efectes del tall a l’RN20. El decret regulador dels vals es va publicar ahir en un BOPA extraordinari que precisa que s’hi podran acollir únicament turismes i autobusos touroperadors francesos de més de 30 places provinents d’Occitània –que engloba tretze departaments– i que, a causa del tall, hagin de fer un trajecte més llarg de l’habitual per arribar a Andorra. Els vals s’han de recollir a l’oficina de turisme del Pas de la Casa, on caldrà acreditar la procedència amb la carta de matriculació i donar les dades requerides. Únicament es pot sol·licitar un xec per setmana i per ara “els destinataris són els turismes francesos, així com els autobusos francesos”. La mesura per a la resta de touroperadors, així com els destinats als transportistes de mercaderies, s’aprovarà més endavant.
L’ajuda consistirà en un val de 30 euros per als turismes i de 200 euros per als autobusos de més de 30 places, que es podrà utilitzar a qualsevol estació de servei d’Andorra. Les benzineres hauran de tramitar els xecs expedits a Andorra Turisme, que en farà l’abonament corresponent. El finançador final, però, és el Govern.
La mesura es mantindrà activa fins que es derogui amb la reobertura parcial o total de l’RN-20, tal com aclareix el decret. En tots els casos caldrà fer un una despesa mínima en carburant equivalent al valor del xec. Si és superior, anirà a càrrec de l’usuari.