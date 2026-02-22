SALUT
Quatre mesos d’espera per ser visitat per un fisioterapeuta
El col·legi treballa amb una sèrie de mesures per aconseguir que solucionin les necessitats del sector de manera permanent
Les llistes d’espera per accedir al servei de fisioteràpia continuen sent llargues i preocupants. En els casos més urgents, els pacients poden arribar a esperar fins a un mes i mig per rebre atenció, mentre que altres situacions menys prioritàries poden comportar esperes de fins a quatre mesos. Així ho va explicar el president del Col·legi de Fisioterapeutes, Theo Rogue, que va subratllar la necessitat de trobar solucions que permetin equilibrar un servei de qualitat amb un major nombre de pacients. En aquest sentit, el col·legi està treballant amb el Ministeri de Salut per revisar les tarifes i adaptar-les a les necessitats del sector, de manera que es pugui garantir la sostenibilitat econòmica dels professionals sense perdre qualitat assistencial.
La ministra de Salut, Helena Mas, va remarcar que qualsevol increment de tarifes és un tema complex que cal analitzar cas per cas, ja que cada pacient i cada tractament poden requerir intervencions molt diferents. Aquesta visió va ser compartida per Rogue, que va explicar que “hi ha complexitat per trobar una solució i l’evolució de la fisioteràpia demana una actualització”. L’objectiu del sector és trobar una solució que no sigui només “tapar forats”, sinó que abordi de manera estructural les dificultats del col·lectiu, que ja està començant a notar les primeres desconvencions a causa del baix import de les sessions concertades amb la CASS.
De moment, aquestes desconvencions no són massives, però el col·legi hi està atent. “No tenim dades exactes perquè quan algú deixa la CASS no podem saber amb certesa si és per treballar pel seu compte o si abandona el país”, va explicar Rogue. Tot i això, sí que han observat una disminució del 2% en el nombre d’actes realitzades pels professionals, un indicador que permet fer una valoració inicial de l’afectació. “Són dades que ens donen una primera mesura del problema, però temem que, si aquesta tendència s’intensifica, l’impacte sobre el sector pugui anar a més”, va afegir.
Els ‘físios’ neguen ser la causa de la pressió assistencial
El col·legi també ha detectat un augment de les consultes de professionals interessats a desconvencionar-se, fet que posa més pressió sobre el servei i pot afectar la qualitat assistencial. “Necessitem una solució que equilibri les nostres necessitats econòmiques amb la qualitat del servei prestat”, va insistir Rogue. Actualment, el conveni estipula que cada sessió de teràpia manual ha de durar com a mínim 15 minuts, tot i que molts fisioterapeutes dediquen més temps als casos més complexos, arribant fins a la mitja hora per garantir una atenció completa. Aquest increment de temps, sumat a la tarifa fixada per la CASS, limita el nombre de pacients que es poden atendre per hora i dificulta la viabilitat econòmica dels professionals.
A més, després de cada pacient, els fisioterapeutes han de complir una part administrativa que consumeix temps addicional, com ara omplir informes i gestionar la documentació necessària, cosa que redueix encara més la seva capacitat d’atendre pacients. Segons Rogue, aquesta situació ha portat alguns professionals que normalment dedicaven més temps per pacient a plantejar-se reduir la durada de les sessions, una mesura que no agrada gens al col·lectiu. “La nostra prioritat és donar un servei de qualitat”, va concloure el president del col·legi, insistint en la necessitat de trobar un equilibri que permeti mantenir l’atenció adequada als pacients alhora que es garanteix la sostenibilitat econòmica del sector.