SALUT
Mas afirma que una pujada lineal de les tarifes dels fisioterapeutes "no solucionarà res"
La ministra remarca que ja s'està treballant analitzant cas per cas, però que és un procés complicat
El ministeri de Salut treballa per millorar les condicions dels fisioterapeutes convencionats amb la CASS. La ministra Helena Mas ha explicat aquest matí en roda de premsa que es tracta d’una tasca complexa que requereix una anàlisi cas per cas. "Som conscients que hi ha millores que cal fer, i les estem abordant, però és un sector difícil, amb moltes particularitats", ha assenyalat, tot destacant que això en complica la intervenció.
El que no es pot fer, ha assegurat la ministra, és una pujada lineal de les tarifes, ja que "no solucionaria res". Mas ha remarcat que "no és el mateix tractar l’esquena d’una persona jove sense patologies prèvies que fer-ho amb algú d’edat avançada o que requereixi tractaments més especialitzats".
Pel que fa a les desconvencions, Mas ha reconegut que n’hi ha, però ha subratllat que en cap cas són "massives" i que, tot i que no hi ha dades exactes, "es tracta d’un nombre relativament reduït". Una part d’aquestes desconvencions, ha afegit, s’han produït arran d’una revisió dels llistats, en què es van detectar casos de professionals que ja no exercien al país però que no s’havien donat de baixa.