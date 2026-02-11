SALUT
Els ‘físios’ neguen ser la causa de la pressió assistencial
El col·legi defensa el paper de la professió dins del sistema sanitari i reclama un debat “serè, rigorós i constructiu” sobre el mateix
El Col·legi de Fisioterapeutes d’Andorra (COFA) ha defensat el paper de la fisioteràpia dins del sistema sanitari davant del debat generat per l’increment de la pressió assistencial. En un comunicat, l’entitat afirma que aquesta situació no pot atribuir-se de manera simplista a una única professió sanitària i reclama un debat “serè, rigorós i constructiu” sobre el funcionament del sistema.
El COFA comparteix la preocupació per l’augment de la demanda assistencial, però assenyala que es tracta d’un fenomen transversal que afecta totes les especialitats i respon a factors estructurals com la planificació sanitària i el finançament. Segons el col·legi, qualsevol anàlisi ha de fer-se des d’una visió global per evitar interpretacions parcials.
NACIONAL
Sense recepta no hi ha ‘fisio’
Redacció
Pel que fa a la fisioteràpia, l’entitat recorda que és una disciplina essencial, avalada per l’evidència científica i desenvolupada a partir de prescripcions mèdiques basades en criteris clínics. Subratlla que no pot ser considerada la causa d’un problema d’origen estructural molt més ampli.
El col·legi atribueix l’increment de la demanda de tractaments a l’evolució de la professió i a l’ampliació del seu camp d’actuació, orientat a respondre a noves necessitats de la població i prevenir la cronificació de patologies.
En relació amb les tarifes de la CASS, el COFA explica que manté un treball continuat amb el ministeri de Salut per revisar-les.