ACORD ENTRE ELS TAXISTES
Els primers Taxi Uber obren el debat sobre la participació a la centraleta única
El decret de Govern permet combinar les dos llicències però la norma del ‘call center’, no
L’arribada d’Uber com a nou actor de mobilitat al Principat va propiciar que les associacions de taxistes haguessin de buscar els punts en comú per blindar-se a partir de la creació d’una nova centraleta del taxi, que començarà a operar, a tot tardar, a partir del 31 de març. L’acord amb el Govern per desenvolupar el nou canal va establir la possibilitat que un conductor pogués compaginar la llicència de taxi amb la de Vehicles de Transport amb Conductor (VTC). Arran d’això, els primers ‘Taxi Uber’ ja es deixen veure pels carrers del Principat amb conductors que combinen la llicència de taxi amb les autoritzacions per prestar serveis de VTC.
Els conductors poden combinar, ara per ara, els serveis de taxi i VTC
Aquest fet contrasta amb la normativa en la qual treballen les associacions per compte propi per regular la participació en la centraleta única, que prohibeix que es compaginin les dues llicències. Armand Godoy, president de l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI), va confirmar, durant la presentació de l’acord amb CityXerpa a mitjan gener, que la normativa interna inclou una clàusula en què s’especifica que, per poder formar part de la nova centraleta, els conductors no poden operar en altres plataformes per poder desplaçar més clients en una al·lusió directa a Uber. Godoy va estipular que aquesta “condició mínima” s’aplica “per no deixar ningú enrere” i amb l’objectiu de no perjudicar el sistema que es vol presentar.
La nova centraleta haurà de començar a operar a partir del 31 de març
Durant la roda de premsa, un dels taxistes, en representació d’un grup de quatre o cinc conductors, segons Godoy, amb discrepàncies sobre la nova normativa, va evidenciar que el projecte de la nova centraleta encara compta amb resistències internes, sobretot pel que fa a la clàusula que no permet compaginar la llicència de taxi amb l’autorització de VTC.
El nou sistema, del qual encara no hi ha més novetats, pretén centralitzar en un call center totes les reserves de taxis, a més de crear una aplicació sota el nom de Taxi Andorra i una web que també servirà per gestionar el servei. L’aliança amb CityXerpa permetrà, també, dotar de més importància al taxi davant els VTC, que quedaran destinats a usuaris que vulguin tenir un servei més prèmium. Segons el CEO de XityCerpa, Bernat Altimir, la digitalització pot suposar un increment del 30% de la demanda, segons les primeres aproximacions.